العثور على المراهقين الأربعة أحياء في جزيرة سوان

النقاط الرئيسية تم العثور على شابة تبلغ من العمر 18 عاماً وشابين في الـ 18 وأخرى تبلغ من العمر 19 عاماً في جزيرة سوان قبالة شبه جزيرة بيلارين صباح الثلاثاء

في أعقاب العثور عليهم من قبل عناصر أمن الجزيرة سيتم نقلهم إلى المستشفى.

قال والد أحد الصبية إن المراهقين كانوا قد أكملوا اختباراتهم المدرسية النهائية وجاءوا إلى Rosebud للاحتفال بنهاية العام الدراسي

تم العثور على شابة تبلغ من العمر 18 عاماً وشابين في الـ 18 وأخرى تبلغ من العمر 19 عاماً في جزيرة سوان قبالة شبه جزيرة بيلارين صباح الثلاثاء.





في أعقاب العثور عليهم من قبل عناصر أمن الجزيرة سيتم نقلهم إلى المستشفى.



وكان المراهقون يستخدمون ألواح مجداف قابلة للنفخ قبالة شاطئ روزبود يوم الاثنين على بُعد حوالي 30 كيلومتراً من المكان الذي تم إيجادهم فيه.





وتم العثور على أغراضهم الشخصية بما في ذلك الهواتف والهويات على الشاطئ من قبل أحد المارة حوالي الساعة 8 مساءً.





وقال والد أحد الصبية لبرنامج Seven's Sunrise في وقت سابق يوم الثلاثاء إن المراهقين كانوا قد أكملوا اختباراتهم المدرسية النهائية وجاءوا إلى Rosebud للاحتفال بنهاية العام الدراسي.



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