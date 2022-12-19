مصرع شخصين في حريق منزل بولاية فيكتوريا.. حادث مدبر؟

النقاط الرئيسية
- العثور على جثتي شخصين بعد نشوب حريق بمنزل في لارا، بالقرب من جيلونغ في جنوب غرب فيكتوريا
- اندلع الحريق في منزل يقع في شارع Forest Road North حوالي الساعة 4.45 صباح اليوم الإثنين.
- سوف يمضي محققو فرقة الحرائق اليوم في مراجعة الأدلة من مكان الحادث.
اندلع الحريق في منزل يقع في شارع Forest Road North حوالي الساعة 4.45 صباح اليوم الإثنين.
وتم إنشاء مسرح جريمة حيث يحقق المحققون في سبب الحريق والظروف التي أدت إليه.
وسوف يمضي محققو فرقة الحرائق اليوم في مراجعة الأدلة من مكان الحادث.
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