مصرع شخصين في حريق منزل بولاية فيكتوريا.. حادث مدبر؟

تم العثور على جثتي شخصين بعد نشوب حريق بمنزل في لارا، بالقرب من جيلونغ في جنوب غرب فيكتوريا.

House fires

عثرت السلطات على جثتي شخصين بعد نشوب حريق بمنزل في لارا، بالقرب من جيلونغ في جنوب غرب فيكتوريا. Source: Getty / Getty Images

النقاط الرئيسية
  • العثور على جثتي شخصين بعد نشوب حريق بمنزل في لارا، بالقرب من جيلونغ في جنوب غرب فيكتوريا
  • اندلع الحريق في منزل يقع في شارع Forest Road North حوالي الساعة 4.45 صباح اليوم الإثنين.
  • سوف يمضي محققو فرقة الحرائق اليوم في مراجعة الأدلة من مكان الحادث.
اندلع الحريق في منزل يقع في شارع Forest Road North حوالي الساعة 4.45 صباح اليوم الإثنين.

وتم إنشاء مسرح جريمة حيث يحقق المحققون في سبب الحريق والظروف التي أدت إليه.
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وسوف يمضي محققو فرقة الحرائق اليوم في مراجعة الأدلة من مكان الحادث.

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نشر في: 19/12/2022 12:16pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP