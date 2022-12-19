ما علاقة كوفيد-19 ونهاية العالم بقتل الشرطيين في كوينزلاند؟ تفاصيل صادمة عن الجريمة التي هزت أستراليا

النقاط الرئيسية أثارت مجزرة كوينزلاند تساؤلات حول التطرف ونظريات المؤامرة

يحذر الخبراء من أن جائحة كوفيد-19 قد أدت لتزايد احتمالية ظهور وجهات نظر متطرفة، لا سيما عبر الإنترنت

الحكومة الفيدرالية "تدرس بجدية" ما إذا كان هجوم كوينزلاند سيؤدي إلى تغييرات في القانون

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في قنوات الدردشة المشفرة، انهمرت التعليقات.





وأشاد البعض بالقتل الوحشي لاثنين من أفراد شرطة كوينزلاند وجار القتلة الثلاثة ناثانيال وغاريث وستيسي ترين في مزرعة نائية في Wieambilla بولاية كوينزلاند.





وتم حذف التعليقات على وجه السرعة، ويبدو أنها كانت متطرفة للغاية حتى بالمقارنة مع معايير هذا المنتدى.





ووصف آخرون الهجوم بأنه مزيف فيما سُمح لهم بالبقاء لفترة أطول على المنصة قبل أن يقوم الوسيط، وهو أحد منظري المؤامرة البارزين المناهضين للتطعيم، بإيقاف الردود بالكامل.



ثم كشف الوسيط عن خطة لجني المال من أفراد المجموعة، ودعا مؤيديه للدفع مقابل مساحة خاصة منفصلة على الإنترنت آمنة من "المسيئين والمتسللين والمعلومات الزائفة".





وشهدت أس بي أس توسع نطاق الدردشة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي في الأيام التي أعقبت جرائم القتل يوم الإثنين الفائت.





وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل إن إطلاق النار الذي نفذه الثلاثة الذين أوردت الأنباء أنهم من أصحاب نظرية المؤامرة، يجبر الوزارة على إعادة التفكير في الطريقة التي تراقب بها الأجهزة الأمنية الخطاب المتطرف على الإنترنت.





وقالت إن وسائل التواصل الاجتماعي كانت تعزز مشكلة "قديمة قدم الزمن" وهي المعلومات المضللة مما أدى لتفاقم حالات العنف الشديد.



Constables Matthew Arnold (left) and Rachel McCrow were murdered by a family of conspiracy theorists this week. Source: Supplied / Queensland Police الخبيرة في قضايا التطرف كاتيا ثيودوراكيس تقول إن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تخلق "بيئة مواتية" للتطرف.





لكنها تعتبر أن التمزق الاجتماعي في العامين الماضيين هو العامل الرئيسي الذي دعم هذا النوع من العنف الشديد الذي انفجر في كوينزلاند الأسبوع الماضي.





وكانت المخابرات الأسترالية قد حذرت من أن جائحة كوفيد-19 قد أدت إلى تسريع وتيرة التطرف.



وقالت ثيودوراكيس إن الخطاب الناشئ عنها "أكثر ارتباطاً" بمخاوف المجتمع من الأشكال الأخرى للتطرف.





وأوضحت لقناة أس بي أس: "أعتقد أن الجديد في هذه البيئة هو أن هناك قبولاً أكبر لها ، لأن لدينا حدثاً كارثياً أدى إلى تعطيل الحياة كما نعرفها".





ويعتقد خبراء آخرون أن أمراض الصحة العقلية التي لا تتم معالجتها بالشكل المناسب إلى جانب المنتديات الإلكترونية يمكن أن تخلق أيضاً الظروف المثالية للتطرف.



وقال الدكتور ماتيو فيرجاني، المحاضر المعروف في علم الاجتماع في جامعة ديكين لراديو ABC في وقت سابق من هذا الأسبوع: "إذا جمعت هذه التجربة مع تجربة غامرة في المنتديات الإلكترونية حيث يتم تطبيع الأفكار العنيفة، قد يكون الأمر مقلقاً حقاً".





من جهتها تحذر ثيوداراكيس من طبيعة أيديولوجية "المواطن ذات السيادة" التي تسهم في تعزيز النزعة إلى العنف.





وقالت، "المواطنون السياديون يقولون إن الحكومة الحالية غير شرعية على الإطلاق، ويجب التخلص منها".





وأضافت ثيوداراكيس أنه عندما يقترن ذلك بمعتقدات "نهاية الزمان" و"نهاية العالم"، فإن ذلك يمكن أن يخلق شعوراً ملحاً بضرورة اللجوء إلى العنف.





جزء من التحدي الذي تمثله منتديات الإنترنت للشرطة هو الحجم الهائل للمحتوى الذي يروّج لنظريات المؤامرة.





ذلك أن عملية تقييم أي منشور يبدو مسالماً ويمكن أن يتحول إلى أعمال عنف في الحياة اليومية ليس بالمهمة السهلة.



Peter Dutton wants a crackdown on encrypted apps. Source: AAP / Lukas Coch وقالت ثيودوراكيس: "يمكننا تمشيط كومة القش بمشط أنعم بكثير، لكننا في النهاية ننظر إلى مئات غرف الدردشة ومئات الآلاف من الأشخاص".





وقالت إن تفاقم العنف وجرائم القتل يعتمد إلى حد كبير على كيفية استجابة السلطات.





ويريد زعيم المعارضة بيتر داتون اتخاذ إجراءات صارمة ضد تطبيقات المراسلة المشفرة التي يقول إنها خطرة للغاية.



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