"ميسي ملك الكرة وشيخ الملاعب يدخل التاريخ بالبشت العربي من قطر": مدرب أسترالي حضر كأس العالم 2022

النقاط الرئيسية ميسي يقود الأرجنتين ليفوز بكأس العالم بعد 36 عاما

أمير قطر يُلبس ميسي البشت الخليجي أثناء تسلمه الكأس

"نحن محظوظون لأننا عايشنا مارادونا وميسي"

بعد 29 يوما من المتعة الكروية في بطولة شهدت الكثير من الأحداث، التي ستبقى عالقة في أذهان من تابعوا منافسات البطولة وعشاق الكرة، أُسدل الستار على بطولة كأس العالم قطر 2022 بفوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي بضربات الترجيح، في مباراة شهدت تألق النجم الارجنتني ليونيل ميسي، ونجم فرنسا، كيليان امبابي.





فبعد ستة وثلاثين عاما على رفع الاسطورة دييغو مارادونا لكأس العالم ، حققت الارجنتين لقبها العالمي الثالث بعد فوزها بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلها مع فرنسا 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي في مباراة ماراثونية شهدها ملعب لوسيل بقطر. لتنتهي بذلك آمال فرنسا في أن تصبح أول فريق يحتفظ باللقب لموسمين متتاليين منذ ستين عاما.





سجل ميسي هدفين في المباراة، ليبلغ إجمالي الأهداف التي سجلها في مونديال 2022 سبعة أهداف، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله أي لاعب أرجنتيني في المسابقة، متجاوزًا ماريو كيمبس الذي سجل ستة أهداف عام 1978.



توج ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وحارس الأرجنتين، إيمي مارتينيز، بجائزة القفاز الذهبي للبطولة كأفضل حارس مرمى. أما النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل ثلاثة أهداف خلال المباراة، فقد توج بجائزة الحذاء الذهبي بوصفه هداف هذه البطولة محققا ثمانية ما مجموعه ثمانية أهداف.



من جهته، ووصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، البطولة بأنها "أفضل كأس عالم في التاريخ". وأوضح إنفانتينو أن "الإيرادات المالية للنسخة الحالية بلغت 7 مليارات ونصف مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن النسخة السابقة في مونديال روسيا 2018".



وتشير أرقام (فيفا) إلى أن عدد من تابعوا مباريات كأس العالم قطر 2022، عبر شاشات التلفاز والوسائط الرقمية، بلغ نحو 5 مليار مشاهد. وتوقع مسؤولو (فيفا) أن يكون عدد متابعي المباراة النهائية قد وصل إلى نحو مليار ونصف المليار مشاهد حول العالم.





وإن صحت هذه التقديرات فإن عدد مشاهدي المباراة الختامية في مونديال قطر 2022 سيتجاوز عدد مشاهدي نهائي كأس العالم روسيا 2018، بين فرنسا وكرواتيا، والذي وصل عدد متابعيه إلى نحو 1.12 مليار مشاهد حول العالم.





وفي حديث مع SBS Arabic24 قال السيد هاني بيتو، وهو مدرب كرة قدم في نادي أبفيلد الرياضي في مدينة ملبورن والذي حضر أول أسبوعين من البطولة إن البطولة تميزت بالتنظيم والأمان وتفاعل الناس من مختلف الأعراق والجنسيات مع بعضهم البعض.





وعبّر السيد هاني بيتو عن سعادته بفوز المنتخب الأرجنتيني وقال: "شعوري مثل شعور ملايين الناس، لا يوصف. هو تتويج لملك كرة القدم".





"جميل أن يرتدي العباءة العربية، إنه الشيخ ميسي، وكم نحن محظوظون لأننا عايشنا الأسطورة مارادونا والبطل ميسي".



حقائق عن المنتخبين

التقى منتخبا الأرجنتين وفرنسا ثلاث مرات من قبل في بطولات كأس العالم. وفازت الأرجنتين في مباراتين في تصفيات المجموعات في عامي 1930 و 1978، لكن فرنسا انتصرت في مواجهتها الوحيدة في دور خروج المغلوب، وفازت 4-3 في دور الستة عشر في 2018.





وتنافست الأرجنتين في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، بينما تشارك ألمانيا للمرة الثامنة والبرازيل للسابعة. وقد فازت الأرجنتين بالكأس عامي 1978 و 1986 بينما خسرت في الأعوام 1930 و 1990 و 2014.





قد أصبح منتخب الأرجنتين الفريق الثاني في تاريخ كأس العالم الذي يخسر مباراته الافتتاحية ويصل إلى النهائي ويرفع الكأس، محاكياً إسبانيا عام 2010.





وقد وصلت فرنسا إلى نهائي كأس العالم للمرة الرابعة منذ عام 1998، أي ضعف أي دولة أخرى في هذه الفترة.





وكانت فرنسا تتطلع إلى أن تصبح الدولة الثالثة فقط التي تفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين، بعد إيطاليا التي خطفت كأس البطولة عامي (1934-1938) والبرازيل عامي (1958-1962)، لكن هزيمتها أمام الأرجنتين أنهت آمالها.





وكان منتخب الأرجنتين حقق اللقب لأول مرة في 1978، ثم بنسخة 1986، ليصوم طويلا، قبل أن ينتفض بنسخة 2022.



استمعوا إلى اللقاء مع المدرب هاني بيتو في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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