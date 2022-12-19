قبلة أولى وأخيرة دخلت التاريخ: كيف عادت الكأس لأصحابها بعد 36 سنة في مونديال اظهر للعالم كيف يستضيف العرب؟

النقاط الرئيسية: احتل كأس العالم في قطر المركز الأول بتسجيل الأهداف مع مجموع 172 هدفًا

توج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم قطر 2022 للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب فرنسا بركلات الترجيح بثلاثية لكل فريق

فاز الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف برصيد ثمانية أهداف والأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية كلاعب في البطولة

فاز الأرجنتيني إنزو فرنانديز بجائزة أفضل لاعب شاب، وايمي مارتينيز بجائزة القفازات الذهبية كأفضل حارس مرمى

أمام 82 ألف متفرج، لبس الايقونة ميسي العباءة العربية ليختتم مسيرته منتزعًا آخر لقب من أعلى قمة في بطولة العالم.





اسدلت الستارة على مونديال قطر الاستثنائي ببصمة عربية مزدوجة، بدءًا من استضافة ابهرت العالم الى تربع المغرب كأحد أفضل فرق العالم مع المركز الرابع لتقول قطر للعالم "يليق بالعرب الاستضافة كما الانتصار".





اختتمت بطولة كأس العالم الأغلى وغير المسبوقة في قطر، مع تتويج نسخة قطر من كأس العالم بالمرتبة الأولى لتسجيل الأهداف برصيد 172 هدفًا من 64 مباراة.





توج منتخب آل البيسيليستيس على حساب الديوك في مباراة خاطفة للأنفاس حتى الثانية الأخيرة ولم تحسم الا بركلات الترجيح التي أعطت خبرة لاعبي الأرجنتين الأفضلية، فكانت المواجهة المنتظرة، ليس فقط بين الأرجنتين وفرنسا وحسب، بل بين أسطورة الأرجنتين ميسي الرقم الصعب الذي شارك بنهائيات كأس العالم بواقع 25 مباراة والذي استحق تتويجه سبع مرات بالكرة الذهبية والشاب الواعد مبابي الذي حصد لقب هداف البطولة وبدأ مسيرته الاحترافية في عمر 16 عامًا، حاصدًا جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي وجائزة الفتى الذهبي في عمر قياسي.





من قلب الحدث، لخص الصحافي المتخصص بالشؤون الرياضية بلال نصور مونديال قطر بمونديال المفاجئات الذي قلب كل التوقعات، كشف احصنة سوداء، شهد خروج ابطال في تاريخ كرة القدم باكرا كالبرازيل، المانيا، اسبانيا، البرتغال، وانكلترا وادخل اسماء لاعبين جدد الى قائمة اللاعبين الواعدين. مونديال ابهر العالم وعنه يقول نصور:





ما شهدناه كان خاطفًا للأنفاس في مباراة الحلم التاريخية التي كانت حاسمة للمنتخب الأرجنتيني للدقيقة 80





اعتبر نصور أن المنتخب الفرنسي كان منهكًا وامام ضغط معنوي كبير في غياب المشجعين اذ يقول"





" من بين 82 ألف مشجع، 80 الف هتفوا للأرجنتين مع تشجيع خجول جدًا لديوك فرنسا".





نصور الذي اعتبر أن المدرب الفرنسي أخطأ في التبديلات ودي ماريا كان مفتاح الفوز، أشاد بأداء المنتخب الوطني لأستراليا كما المنتخب المغربي الذي حصد المرتبة الرابعة عن استحقاق قائلًا:





" السوكيروز قدم بطولة رائعة وتأهل للدور الثاني للمرة الثاني في تاريخه وهذا انجاز حقيقي".





كما وأثنى نصور على استضافة المغرب المبهرة سيما الباس ميسي بالعباءة العربية من قبل امير قطر.





لماذا لا تجدر المقارنة بتاتًا بين ميسي ومبابي؟



الإجابة مع الصحافي المتخصص بالشؤون الرياضية بلال نصور في الملّف الصوتيّ أعلاه.



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