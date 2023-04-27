عدد أقل من أنواع التأشيرات وزيادة في الأجور: كيف سيتغير نظام الهجرة في أستراليا

النقاط الرئيسية وجدت المراجعة، التي قادها رئيس هيئة الخدمة العامة السابق مارتن باركنسون، أن نظام الهجرة في أستراليا معقد للغاية

لم تقدم المراجعة توصيات صعبة، بل تقترح بدلاً من ذلك 32 «اتجاهًا إصلاحيًا محتملاً» لتستكشفها الحكومة

سيتم منح جميع العمال المؤقتين المهرة الفرصة للتقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة

ظهرت نتائج مراجعة طال انتظارها لنظام الهجرة في أستراليا وتدعو المراجعة إلى إصلاح جذري في طريقة تقييم المواطنين المحتملين.





حذر تقرير Migration Review المكونة من 186 صفحة ، والذي صدر عن وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل يوم الخميس، من أن النظام «غير مناسب للغرض» ومليء بنقاط الضعف التي يمكن استغلالها.





وجاء في التقرير أن «أهداف البرنامج غير واضحة، وقد استجابت الحكومات المتعاقبة وصناع السياسات للتحديات من خلال إصلاحات تدريجية لم تعالج القضايا الأساسية».



Australia is failing to hold onto international students after they graduate, which is detrimental to our economy, the review found. Source: SBS وجدت المراجعة، التي قادها رئيس هيئة الخدمة العامة السابق مارتن باركنسون، أن نظام الهجرة في أستراليا معقد للغاية، حيث يحتوي على أكثر من 100 فئة فرعية من التأشيرات، في حين أن متطلبات أولئك الذين ينوون البقاء لا تختبر فعليًا قدرتهم على المدى الطويل على المساهمة في الاقتصاد.





لم تقدم المراجعة توصيات صعبة، بل تقترح بدلاً من ذلك 32 «اتجاهًا إصلاحيًا محتملاً» لتستكشفها الحكومة.





في كلمة ألقتها أمام نادي الصحافة الوطني عند إصدار المراجعة، أكدت السيدة أونيل تغييرين ملموسين وأشارت إلى احتمال حدوث عدد آخر قريبًا.





فيما يلي عدة نقاط رئيسية.



رفع الأجور

في إعلانها الرئيسي، كشفت السيدة أونيل أن حزب العمال سيرفع الحد الأدنى للراتب الذي يحتاجه المهاجر للحصول على رعاية من صاحب العمل اعتبارًا من 1 يوليو.





سوف يقفز حد دخل الهجرة الماهرة المؤقتة (TSMIT)، الذي لم يتم رفعه منذ أن تم تجميده عند 53,000 دولار قبل عقد من الزمن، إلى 70,000 دولار، حيث كان من الممكن أن يكون بدون التجميد.



وقالت السيدة أونيل: «في كل عام على مدار العقد الماضي، كان يتم توجيه نسبة متزايدة من العمال الذين يدخلون أستراليا بتأشيرات ماهرة إلى وظائف منخفضة الأجر».





وخلصت المراجعة إلى أن TSMIT «لم تعد تخدم الغرض المقصود منها ويجب تحديثها»، في حين أن قوائم المهن المتاحة قديمة أيضًا، ولا تعكس الاقتصاد الحديث.



الطريق إلى الإقامة الدائمة

كما أعلن حزب العمل عن مسار سهل للحصول على الإقامة الدائمة للنيوزيلنديين. Source: AAP / Lukas Coch سيتم منح جميع العمال المؤقتين المهرة الفرصة للتقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة.





وقالت السيدة أونيل إن هذه الخطوة، التي ستدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، ستجعل طلبات الحصول على الإقامة الدائمة أكثر تنافسية.





وشددت على أن «[لكن] هذا لا يعني المزيد من الناس».





«هذا يعني ببساطة أن مجموعة من العمال المؤقتين الذين حُرموا حتى من فرصة التقدم للحصول على الإقامة الدائمة ستكون قادرة على القيام بذلك».





تضاعفت الهجرة المؤقتة منذ عام 2007، حيث يوجد 2.1 مليون مهاجر مؤقت حاليًا في أستراليا.



ثلاثة مسارات جديدة للهجرة

يريد حزب العمال إصلاحًا جذريًا وفرعيًا للهجرة، وتقسيم النظام إلى ثلاثة مستويات.





في حين سيتم العمل على التفاصيل الدقيقة مع النقابات والشركات، إلا أن هذه الخطوة ستعتمد طرق مختلفة للتعامل مع المتقدمين اعتمادًا على رواتبهم ومهاراتهم.





ستكون الفئة الأولى عبارة عن طريق مبسط للعمالة ذات الدخل المرتفع. سيتم تصميمها لإجراء تحولات سريعة في تأشيرات العمالة ذات المهارات العالية، في محاولة لإنهاء أوقات الانتظار الطويلة التي تعوق جهود أستراليا لسد النقص في المهارات.



المسار الثاني سيكون الرئيسي للمهارات وسيركز على أصحاب الدخل المتوسط.





أما المسار الثالث فسيركز على الصناعات الأساسية وسوف يزيد من استيعاب أستراليا للمهاجرين ذوي الدخل المنخفض، الأمر الذي قد يكون له آثار كبيرة على القطاعات التي تعاني من الضغط المنخفض مثل رعاية المسنين.





قالت السيدة أونيل: «أحد أسباب وجود الكثير من الاستغلال في أستراليا هو أننا سمحنا لبرامج الهجرة منخفضة الأجور بالعمل في الظل».





ليس من الواضح بالضبط متى سيتم تطبيق النظام الجديد، لكن الحكومة تصر على أنها تعمل في أسرع وقت ممكن لتنفيذه.



عدد أقل من أنواع التأشيرات

قالت السيدة أونيل: «نظامنا بطيء ومعقد بشكل جنوني».





وأضافت: «إنها حالة من الفوضى... معقدة للغاية لدرجة أنني إذا رسمت لك رسمًا بيانيًا سيبدو وكأنه وعاء متشابك من السباجيتي».





إحدى التأشيرات التي يحتمل إلغاؤها هي التأشيرة المؤقتة للمستثمر الكبير، والتي يطلق عليها اسم تأشيرة التذكرة الذهبية، والتي تسمح للأشخاص الذين يستثمرون ما لا يقل عن 5 ملايين دولار في أستراليا بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما يمهد الطريق في النهاية لطلب الإقامة الدائمة.



الحفاظ على الطلاب الموهوبين

وجدت المراجعة أن الطلاب الدوليين يجب أن يكونوا «مصدرًا مهمًا» للهجرة الماهرة، لكن أستراليا تفشل في التمسك بألمع الطلاب.





لا يمكن للطلاب الدوليين حاليًا التقدم للحصول على تأشيرة الدراسات العليا إلا بعد تخرجهم. مع فترات انتظار تصل إلى ثمانية أشهر وعدم وجود ضمان من صاحب العمل أو تأشيرة طويلة الأجل، غالبًا ما يُجبرون على العمل في وظائف منخفضة المهارات في هذه الأثناء.





أحد الحلول المقترحة هو تأشيرة الدراسات العليا الفورية، على الرغم من أن المراجعة تقر بأنها «قد لا تعالج بشكل كامل السبب الأساسي الذي يجعل الكثيرين يكافحون من أجل الانتقال».



اختبار النقاط

تقترح المراجعة «إعادة معايرة» نظام النقاط الأسترالي لاختيار المهاجرين الذين من المرجح أن يقدموا «أكبر مساهمة اقتصادية طويلة الأجل».





«تشعر اللجنة بالقلق من أن الاختبار الحالي لا يتم معايرته بشكل كافٍ للتمييز الفعال بين المرشحين. وبحسب الهيكل الحالي، يبدو أنه يفرق بين العوامل التي من المحتمل أن تكون مؤشرات ضعيفة للنجاح في سوق العمل».





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