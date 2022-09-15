"نظام الهجرة في أستراليا يحتاج إلى تغيير جذري": هل تقابل جرأة الاعتراف بفشل نظام الهجرة بجرأة الإصلاح؟

النقاط الرئيسية: صرحت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل أن الهجرة بحاجة إلى الإصلاح لضمان أن أستراليا لديها عدد كافٍ من العمال المهرة في المجالات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والأمن السيبراني والتصنيع الدفاع

قالت أونيل إن الزيادة السنوية الدائمة للهجرة التي تم الإعلان عنها في قمة الوظائف والمهارات هذا الشهر كانت مجرد مقدمة لإعادة تصور ومراجعة أكثر أهمية لأوضاع الهجرة في البلاد

تطرقت عبد المسيح الى وجوب تحديث وتعديل النظام الالكتروني لدائرة الهجرة لجعلة أكثر شمولًا، تبسيطًا وسرعة وضرورة البت في 950 الف طلب عالق قبل رفع سقف اعداد الهجرة

ستقدم مراجعة بعيدة المدى لنظام الهجرة في البلاد، بقيادة ثلاثة أستراليين بارزين، تقريرًا إلى الحكومة بحلول نهاية شباط/ فبراير من العام المقبل.



تحدثت أونيل لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد وأشارت الى أن الهجرة بحاجة إلى الإصلاح لضمان أن أستراليا لديها عدد كافٍ من العمال المهرة في المجالات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والأمن السيبراني والتصنيع الدفاعي قائلة:"الطريقة التي نحدد بها النقص في المهارات معطلة تمامًا".





كما وتطرقت أونيل إلى الملاحظات الأخيرة التي أدلى بها عالم الفيزياء الفلكية الحائز على جائزة نوبل بريان شميدت، وهو الآن نائب رئيس الجامعة الوطنية الأسترالية، بأن الأمر استغرق أربعة أيام فقط لتأمين التأشيرة عندما جاء هو وزوجته إلى أستراليا في عام 1994 بينما الأمر يستغرق مؤخرًا 21 شهرًا حتى تتم معالجة تأشيرة موظف محتمل من الهند بعد أن عُرض عليهم وظيفة لمدة ثلاث سنوات.



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Is the Australia’s immigration system “totally broken" as Home Affairs Minister Clare O’Neil says? استهلت حديثها مع اس بي اس عربي 24، بتسليط الضوء حول واقع نظام الهجرة وجوانبه المعطلة، في ظل التأشيرات المتراكمة في أستراليا، واصفة تصريح الوزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل بالجريء، ولكنها اعتبرت أن الإصلاح بحاجة لجرأة مماثلة.





اشارت عبد المسيح من خلالها خبرتها بأن الثغرات الأساسية التي تعرقل مسار العمل في دائرة لهجرة تكمن في قيام الحكومة في اتباع سياسة معالجة الأمور الراهنة والمستجدة في العالم، وبذلك فان تحديد أهداف دائرة الهجرة أمر أساسي في خلق الحلول، اذ تقول:



دائرة الهجرة كانت تقدم حلولًا مؤقتة وعليها تقديم برنامج هجرة فاعل ورؤيوي ولا يقتصر بان يتجاوب مع التطورات

تطرقت عبد المسيح الى وجوب تحديث وتعديل النظام الالكتروني لدائرة الهجرة لجعلة أكثر شمولًا، تبسيطًا وسرعة مع إمكانية دمج برنامج التأشيرات ومنح الجنسية. تعتبر عبد المسيح أن الإشكالية الحقيقية ليست في رفع سقف اعداد الهجرة، ولكن بالبت والنظر في الطلبات العالقة. في هذا الإطار تقول:





هناك 950 ألف طلب عالق، لذا فان معالجة الطلبات المتراكمة أمر ملح

ما الإصلاحات التي اقترحتها وكيلة الهجرة المحامية ايفا عبد المسيح والتي هي ممكنة لمعالجة هذا الخلل في نظام الهجرة؟



استمعوا إلى المقابلة في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.







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