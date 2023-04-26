الطبخ في البرية: سلسلة جديدة تجمع الطعام البري والمغامرة والسحر على SBS Food

النقاط الرئيسية: يأخذ الطباخ الغامض حامل لقب Masterchef Australia والكاتب كان أونغ المشاهدين في مغامرة طبخ أسبوعية في مناطق أستراليا النائية والأكثر بعداً.

في كل حلقة سيبحث أونغ عن المكونات المحلية مع السكان المحليين الذين يشاركونه بعض أسرارهم للمساعدة في تحضير وجبة أسطورية في البرية.

Khanh Ong’s Wild Food هي سلسلة مؤلفة من عشر حلقات، يبدأ عرضها يوم الأحد 30 نيسان/ أبريل على SBS Food

في أول سلسلة طبخ تلفزيونية خاصة به، يأخذ الطباخ الغامض حامل لقب Masterchef Australia والكاتب كان أونغ المشاهدين في مغامرة طبخ أسبوعية في مناطق أستراليا النائية والأكثر بعداً.





Khanh Ong’s Wild Food هي سلسلة مؤلفة من عشر حلقات، يبدأ عرضها يوم الأحد 30 نيسان/ أبريل على SBS Food ثم تتوالى المغامرات أسبوعياً، كما ستتوافر مجاناً على SBS On Demand.





انطلاقاٌ من ساحل تسمانيا الوعر إلى غابات المانغروف البعيدة في أقصى شمال كوينزلاند، سيخرج أونغ من منطقة الراحة الخاصة به في مغامرات الطبخ في البرية، ويستكشف كل موقع ويغوص في أعماق المنتجات المحلية.



Source: SBS في كل حلقة سيبحث أونغ عن المكونات المحلية مع السكان المحليين الذين يشاركونه بعضاً من أفضل أسرارهم للمساعدة في تحضير وجبة أسطورية في البرية. ومهما كانت المغامرة صعبة إلا أن ابتسامة أونغ وتواضعه وروح الدعابة ستتغلب على الجانب البري للحياة.





يقول كان أونغ، "أحب التعرف على الثقافات والمأكولات المختلفة. إن إيجاد المكونات المثيرة ة والجديدة والطهي في البرية هو ما يبهجني حقاً. لا أصدق أنني سأسافر حول أستراليا في هذا العرض الجديد"!





قالت إميلي غريغز، مديرة قسم الطعام في SBS، "أونغ ممتع، وروحه متجددة وحماسته معدية ، لذلك يسعدني أن أرحب به في عائلة SBS Food. هذه السلسلة هي عبارة عن مغامرة برية عبر بلدنا المتنوع وطريقة رائعة لاكتشاف العديد من مناطق الطعام الرائعة إضافة إلى أفضل المنتجات من المجتمعات الإقليمية والنائية التي سيتعرف عليها المشاهدون وهم مستلقون على أرائكهم".



Source: SBS في الحلقة الأولى، يسافر كان أونغ إلى أقصى شمال كوينزلاند الاستوائية لاكتشاف أسرار الطهي لشعب نيويجي ، المالاك التقليديين للأرض. هناك سيتعلم طبخ إوز الماغباي مع أحد رجال السكان الأصليين. كما سيستكشف الساحل الاستوائي، ويستخدم محلية لطبخ وليمة صيفية عند أحد الشلالات.



أما في الحلقة الثانية، سيذهب أونغ في رحلة إلى مدينة Port Lincoln الساحلية الوعرة في جنوب أستراليا لكشف أسرار المأكولات البحرية المحلية. في هذه المغامرة سيتعلم من السكان المحليين كيفية الصيد بشباك الجر بحثاً عن القريدس البري والمحار للحصول على مكونات ساحلية فريدة قبل اختبار مهاراته في الطبخ على الشاطئ.



Source: SBS لا تقل الحلقة الثالثة إثارة وتشويقاً، إذ سيسافر أونغ إلى Cairns، حيث سيبدأ مغامرته من الساحل إلى الغابات المطيرة في Mission Beach. هناك سيتعلم من السكان المحليين كيفية اصطياد سرطان البحر باستخدام الرمح في مناطق الصيد التقليدية لشعب كوكو يالانجي، ويصنع طبقاً من الساشيمي من التونة الطازجة ويطبخ خنزيراً برياً كاملاً فوق النار في العراء.



لا تفوتوا هذه السلسلة المثيرة والشيقة ابتداء من يوم الأحد 30 نيسان/ أبريل في تمام الساعة 8:30 مساءً على SBS Food وعلى SBS On Demand مع ترجمة عربية.





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