مشوار إلى Dunsborough: اكتشفوا الطبيعة الساحرة في أشهر وجهة سياحية في غرب أستراليا

دنسبورو هي بلدة ساحلية في غرب أستراليا وتقع على بعد 254 كيلومترًا جنوب بيرث على شواطئ خليج جيوجراف.





تقع البلدة في منطقة Margret River على بعد أقل من ثلاث ساعات بالسيارة من بيرث ويوجد أقرب مطار لها في Busselton على بعد 30 دقيقة بالسيارة. هناك أيضا خدمات حافلات يومية.



دنسبورو هي مقصد سياحي شهير للأستراليين وفي عام 1999 تم التصويت لها كأفضل وجهة سياحية في ولاية غرب أستراليا وفي عام 2013 مُنحت Top Tourism Award الخاصة بالبلدات التي يقل عدد سكانها 5000 نسمة.





ليس معروفا على وجه التحديد كيف حصلت البلدة على اسمها على الرغم من أن النظرية الشائعة هي أنها سميت على اسم صائد حيتان وفقمات اسمه Dunn. كان الرجل مغامرًا أمريكيًا استقر في المنطقة.



Quindalup Jetty, Dunsborough, Western Australia Source: Moment RF / Artie Photography (Artie Ng)/Getty Images من أهم مناطق الجذب في البلدة الساحلية هو متنزه Leeuwin Naturaliste الوطني. تعتمد جاذبية المنطقة على مناظرها الساحلية الرائعة وممرات المشي وعروض الزهور البرية ومشاهدة الحيتان الممتازة بين شهري سبتمبر وديسمبر.





في تعداد 2016 كان تعداد السكان في دنسبورو هو 5320 نسمة وشكل السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس واحد في المائة من السكان.





قبل وصول الأوروبيين كانت المنطقة المحيطة ببلدة دونسبورو تسكنها قبيلة وارداندي وهي إحدى مجموعات السكان الأصليين.



استقر الأوروبيون في المنطقة في ثلاثينيات القرن التاسع عشر حيث أقام صيادو الحيتان محطات لصيد الحيتان على طول الساحل.





تم إعلان إنشاء البلدة بشكل رسمي في عام 1877 لكنها لم تكن أكثر من بضعة أكواخ حتى أوائل القرن العشرين.





في الماضي دنسبورو كانت تعتبر محطة توقف صغيرة قبل الوصول إلى منطقة Margret Riverولكنها الآن واحدة من الوجهات الرئيسية لقضاء العطلات في غرب أستراليا وتتميز بوجود مجموعة كبيرة من المطاعم الرائعة ومحلات المشروبات بجانب الطبيعة الخلابة.



A drone photo of Injidup Natural Spa in Yallingup, Margaret River in Western Australia taken by a drone at sunrise Source: Moment RF / Matt Deakin/Getty Images هناك الكثير من الأماكن التي يمكن زيارتها في دونسبورو من أشهرها منارة Cape Naturaliste والتي تقع في الجزء العلوي من منطقة Cape Naturaliste والتي توفر إطلالات على ممشى Cape to Cape. يوجد مسار مشي قصير من هنا إلى منصة مفتوحة مجانا ويعد ذلك مكانًا رائعًا لمشاهدة الحيتان من سبتمبر إلى ديسمبر.





توجد أيضا بحيرة صغيرة طبيعية تعرف باسم Injidup أصبحت مقصدا شهيرا للسباحة والاستجمام مؤخرا فيما يعد سبا طبيعي. المنطقة عبارة عن تكوين صخري طبيعي على المحيط الهندي ، يمكن أن يكون مكانًا مريحًا - إن لم يكن مزدحمًا قليلاً - للاسترخاء في يوم صيفي دافئ.





يوجد أيضا Ngili Cave (كهف نيلجي) على طريق Caves Road بين Dunsborough و Yallingup. تم اكتشافه في عام 1899 ،وكان أول كهف يفتح للسياح في غرب أستراليا ويمكن الذهاب في أنواع مختلفة من الجولات داخله.





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