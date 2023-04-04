مشوار إلى توومبا: ما علاقتها بكانبيرا ولماذا سميت بـ"مدينة الحدائق"؟

النقاط الرئيسية: تقع المدينة على بعد 125 كم إلى الغرب من مدينة بريزبين عاصمة كوينزلاند

توفر المدينة السكن والمرافق للعديد من أفراد قوات الدفاع الأسترالية

تستضيف المدينة كرنفال توومبا للزهور في شهر سبتمبر من كل عام

توومبا المعروفة أيضًا باسم "مدينة الحدائق" أو "Garden City" هي مدينة في منطقة دارلينج داونز في كوينزلاند.





الأصل الدقيق لاسم المدينة الحالي غير معروف على الرغم من أنه من المقبول على نطاق واسع أن الاسم مشتق من لغة السكان الأصليين.





تقع المدينة على بعد 125 كم إلى الغرب من مدينة بريزبين عاصمة كوينزلاند عن طريق البر. كان عدد سكان مدينة توومبا في تعداد عام 2021 حوالي 142 ألف نسمة بعد أن نما بمعدل سنوي متوسط قدره 1.45 ٪ خلال العقدين الماضيين.



توومبا هي ثاني أكبر مدينة لا تطل على بحر من حيث عدد السكان في البلاد بعد العاصمة الوطنية كانبيرا وهي ثالث أكبر مركز إقليمي في كوينزلاند.





توومبا هي موطن لمجموعتين رئيسيتين من السكان الأصليين وهما الجيابال الذين تمتد أراضيهم جنوب المدينة وجاروير الذين تمتد أراضيهم شمال المدينة.





يعود تاريخ توومبا الاستعماري إلى عام 1816 عندما وصل عالم النبات والمستكشف الإنجليزي آلان كننغهام إلى أستراليا من البرازيل وفي يونيو 1827 اكتشف 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية والمراعي الغنية والتي أصبحت تُعرف باسم دارلينج داونز.





توفر المدينة السكن والمرافق للعديد من أفراد قوات الدفاع الأسترالية المتمركزين في مركز طيران الجيش في أوكي التي تقع على بعد 29 كم شمال غرب توومبا وثكنات بورنيو في شمال المدينة.



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يخدم توومبا مطار Toowoomba Wellcamp ومطار Toowoomba City الأصغر. في السنوات الأخيرة شهدت توومبا ظهور مبان شاهقة تم بناؤها لاستيعاب النمو السكاني المتنامي في المنطقة.





توومبا تمتاز بالمعمار الذي يعود إلى العصر الفيكتوري وكذلك بالحدائق الخلابة حيث يوجد بها أكثر من 150 متنزهًا عامًا بما في ذلك كوينز بارك التاريخية.





يميز توومبا أيضا وجود العديد من الكنائس التاريخية الجميلة والتي تقدم كل منها لمحة فريدة عن التاريخ الروحي للمنطقة. يوجد في توومبا ستة كنائس مدرجة في سجل التراث الأسترالي.





تستضيف المدينة كرنفال توومبا للزهور في شهر سبتمبر من كل عام وكذلك أحداث البطولة الوطنية لرياضة ركوب الدراجات الجبلية.





رغم كونها أكبر مدينة داخلية في كوينزلاند تحتفظ توومبا بسحر البلدات الصغيرة رغم المشهد الحضري المتنامي وتمتاز بقهوتها اللذيذة وفن الشارع أيضا.





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