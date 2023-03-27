بورت لينكولن: لماذا هي المدينة ذات أكبر عدد من المليونيرات في أستراليا؟

النقاط الرئيسية: هي أكبر مدينة في منطقة الساحل الغربي وتقع على بعد حوالي 280 كم من عاصمة الولاية أديلايد

تعد المدينة مركزًا تجاريًا رئيسيًا لشبه جزيرة Eyre في جنوب أستراليا ووجهة شهيرة للزوار

يمتلك عشرون بالمائة من سكان Port Lincoln قواربهم الخاصة

تُعرف Port Licoln باسم "عاصمة المأكولات البحرية في أستراليا" وعدد سكانها أكثر من 16 ألف نسمة. تعد المدينة مركزًا تجاريًا رئيسيًا لشبه جزيرة Eyre في جنوب أستراليا ووجهة شهيرة للزوار.





تشتهر Port Lincoln بصيد الأسماك والمأكولات البحرية ويوجد بها أحد أكبر الموانئ الطبيعية المحمية في العالم.





هي أكبر مدينة في منطقة الساحل الغربي وتقع على بعد حوالي 280 كم من عاصمة الولاية أديلايد.



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ازداد عدد سكان المدينة بمعدل سنوي قدره حوالي نصف في المائة خلال السنوات الخمس السابقة. وتشتهر بوجود أكبر عدد من المليونيرات للفرد في أستراليا. يمتلك عشرون بالمائة من سكان Port Lincoln قواربهم الخاصة.





كانت شبه جزيرة آير موطنًا للسكان الأصليين لأكثر من 40 ألف عام والاسم الأصلي لـPort Lincoln هو Galinyala.





يوجد في Port Lincoln عدد من الأماكن المدرجة في سجل التراث لجنوب أستراليا مثل محطة قطار Port Lincoln وموقع المطحنة القديمة في المدينة.





يعتمد الاقتصاد على مرافق معالجة الحبوب الضخمة وأعمال التعليب ومعالجة الأسماك ، واللحوم. كانت ثروة Port Lincoln تعتمد على الحبوب ، والآن أصبحت المأكولات البحرية.



Prawn boats at Lincoln Cove Marina. Port Lincoln. South Australia. Credit: John White/Flickr Vision تمتلك Port Lincoln أكبر أسطول صيد تجاري في أستراليا مما يجعلها واحدة من أغنى المدن في أستراليا. وقد نمت تربية الأسماك بحيث توجد الآن مزارع التونة ومزارع كينج فيش ومزارع المحار وحتى مزارع فرس البحر في أستراليا.





يتم شحن سمك Bluefin Tuna من المدينة مباشرة إلى أسواق السمك في طوكيو حيث يحقق أعلى سعر لأي سمك تونة في سوق الساشيمي في اليابان.





يتم جني الكثير من الأموال من صيد سمك التونة حيث يدفع اليابانيون مبالغ ضخمة مقابل التونة المعدة خصيصًا للساشيمي وقد أدى ذلك إلى تحول العديد من صيادي التونة إلى مليونيرات.





تعتبر المدينة مركز للسياحة بسبب الجمال الخلاب وشواطئها الساحرة.



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تشتهر Port Lincoln بكونها مكانا لركوب اليخوت والغوص وصيد الأسماك. يمكن لزوار المدينة أيضا مشاهدة أسماك القرش عن قرب من خلال الغوص في أقفاص مصنوعة خصيصا لهذا الغرض.





كما تتمتع المدينة بوجود منتزهات مثل منتزه Lincoln National Park ومنتزه Coffin Bay الوطني ومنتزه Kellidie Bay Conservation.





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