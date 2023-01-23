عملية خطف بوضح النهار على شواطئ سيدني الشمالية

اتهمت الشرطة أربعة رجال بالاعتداء والخطف بعد مطاردة على شواطئ سيدني الشمالية.

SYDNEY BODY FOUND

NSW Police Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • الشرطة تعتقل أربعة رجال بتهمة الاعتداء والخطف بعد مطاردة على شواطئ سيدني الشمالية
  • تم استدعاء عناصر الشرطة إلى شارع أوياما في مانلي يوم الأحد حوالي الساعة 9:30 صباحاً بعد ورود تقارير عن هجوم
  • أوقفت الشرطة السيارة باستخدام المسامير ووجدت بداخلها خمسة رجال أحدهم مصاب بجروح تم نقله إلى المستشفى وغادر بعد تلقي العلاج
تم استدعاء عناصر الشرطة إلى شارع أوياما في مانلي يوم الأحد حوالي الساعة 9:30 صباحاً بعد ورود تقارير عن هجوم.

وأفاد بيان للشرطة بأن الجناة غادروا المنطقة في سيارة تويوتا هيلوكس.

وعندما حاولت الشرطة إيقاف السيارة على طريق وارينغاه في فورستفيل، أقلع السائق مسرعاً وبدأت المطاردة.
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وأوقفت الشرطة السيارة باستخدام المسامير ووجدت بداخلها خمسة رجال، أحدهم مصاب بجروح تم نقله إلى المستشفى وغادر بعد تلقي العلاج.

وتم القبض على أربعة شبان ونُقلوا إلى مركز شرطة مانلي.

واتُهم كل منهم بسلسلة من الجرائم منها الاختطاف والتسبب في ضرر جسدي والمشاركة في جماعة إجرامية.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون الأربعة أمام محكمة مانلي اليوم الإثنين.
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نشر في: 23/01/2023 2:11pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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