الحاكم العام يعلن رسميا الملك تشارلز الثالث ملكًا حاكمًا لأستراليا

أعلن الحاكم العام ديفيد هيرلي رسمياً الملك تشارلز الثالث ملكًا حاكمًا لأستراليا.



وأقيم الحفل في مبنى البرلمان في كانبيرا ، وأعقبته 21 اطلاقة مدفع تحية.



وتم رفع العلم في مبنى البرلمان بالكامل فيما اعيد منكسا إلى نصف الصاري عند الغروب ، وسيبقى كذلك حتى جنازة الملكة إليزابيث في 19 ايلول سبتمبر.



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وأعلن الحاكم العام ديفيد هيرلي التنصيب الرسمي بعد اجتماعه مع المجلس التنفيذي الأسترالي.



وفي حفل مماثل في ولنغتون، تم تنصيب تشارلز الثالث ملكاً لنيوزلندا.



وحيت رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن تشارلز الثالث، مؤكدة أنه "يكن الود منذ فترة طويلة لنيوزيلندا وأظهر باستمرار اهتمامه الكبير بأمتنا".



من جانبه، أعلن رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي عن عطلة عامة لمرة واحدة في جميع أنحاء أستراليا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري باعتباره يومًا وطنيًا للحداد على الملكة إليزابيث الثانية.





وسيتزامن هذا اليوم مع حفل تأبين وطني يقام في كانبيرا ، والذي سيتبع مراسم الجنازة الرسمية للملكة في لندن في 19 ايلول سبتمبر.





وتم إلغاء جلسات البرلمان الفيدرالي للأسبوع المقبل في أعقاب وفاة الملكة .





من جانب اخر، استبعد البانيزي ان يكون الوقت الان مناسبا للحديث عن مستقبل العلاقة مع الكومنويلث .





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