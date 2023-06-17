أنتوني ألبانيزي يعلن عن صندوق بقيمة 2 مليار دولار لدعم الإسكان الاجتماعي

النقاط الرئيسية: أعلن رئيس الوزراء عن تخصيص صندوق بقيمة 2 مليار دولار لزيادة الإنفاق على الإسكان وتلبية الطلب المتزايد

يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ وعود حزب العمال لتوفير الإسكان الاجتماعي ومساعدة المواطنين المحتاجين

سيتم توزيع الصندوق على حكومات الولايات والأقاليم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لزيادة المنازل وتجديد الوحدات السكنية غير الصالحة للسكن

أعلن رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، عن زيادة الإنفاق على الإسكان في إطار تعهدات حزب العمال الانتخابية الرئيسية.





وقد قدرت القيمة المقترحة للصندوق الجديد بحوالي 2 مليار دولار، بهدف زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة في البلاد.





تم الإعلان عن الصندوق الجديد، المسمى "مسرع الإسكان الاجتماعي"، في مؤتمر حزب العمال في فيكتوريا يوم السبت، حيث أكد ألبانيزي خلال خطابه أن الهدف هو تحقيق تغيير حقيقي من خلال الاستثمار الفعلي في الإسكان وبناء المزيد من الوحدات السكنية.



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وقد انتقد ألبانيزي حزب الخضر بسبب عرقلته لمشروع قانون الإسكان، حيث تواصل هذه الحزمة التشريعات المعطلة في مجلس الشيوخ، وتهدف إلى تأسيس صندوق الإسكان الأسترالي المستقبلي بقيمة 10 مليارات دولار.





وقد دعا رئيس الوزراء إلى فرض مزيد من القيود على الإنفاق والإيجارات، واصفًا سلوك حزب الخضر بأنه عرضي ولا يخدم المصلحة العامة.





ويأتي هذا الإعلان في ظل زيادة الطلب على الإسكان الاجتماعي بوتيرة تفوق ثلاثة أضعاف معدل نمو السكان.





وقد تعهد ألبانيزي بأن الصندوق سيساهم في إنشاء آلاف الوحدات السكنية للأفراد الذين ينتظرون في قوائم الانتظار للحصول على الإسكان الاجتماعي.



يتضمن النهج الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي تسليم مبلغ الملياري دولار لحكومات الولايات والأقاليم خلال فترة أسبوعين.





وسيتم ترك القرارات المتعلقة بتعزيز المخزون السكني لتلك الحكومات، سواء من خلال بناء وحدات سكنية جديدة أو تجديد المنازل التي تحتاج إلى تجديد. تعهدت الحكومة الفيدرالية بتوفير آلاف الوحدات السكنية للأشخاص الذين يعانون من ضائقة سكنية وينتظرون في قوائم الانتظار للإسكان الاجتماعي.





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