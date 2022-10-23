حكومة ألبانيزي تطرح إصلاحات جذرية على الموازنة الفدرالية للعام الجديد

النقاط الرئيسية حكومة ألبانيزي تعتزم طرح إصلاحات جريئة على الموازنة الفدرالية الجديدة

البنية التحتية وقطاع البناء من أكثر البنود التي ستشهد تخفيضا في الموارد

توفير 21 مليار دولار وقرارات جديدة لإعادة تخصيص الموارد وفقا لأولويات الحكومة

يبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إصلاحات جذرية على بنود الموازنة الفدرالية وسط مخاوف من استمرار التضخم وارتفاع مستويات تكلفة المعيشة في أستراليا.





صرحت كاتي غالاغر وزيرة المالية بأن حزب العمال أمضى أشهره الأولى في الوفاء بوعده بإجراء مراجعة شاملة للإنفاق لتحديد أين يمكن توفير الموارد أو إعادة توجيهها.





وأشارت غالاغر إلى أن ميزانية يوم الثلاثاء ستشمل توفير أكثر من 21 مليار دولار وقرارات لإعادة توجيه الإنفاق الحالي.



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تشمل البنود التي سيتم توفيرها استرداد 6.5 مليار دولار من مشاريع البنية التحتية لتحسين مواءمة الاستثمار مع ظروف سوق البناء والتشييد.





وكذلك توفير 3.6 مليار دولار أخرى من خلال خفض الإنفاق على العمالة الخارجية، الدعاية والإعلان والسفر والتكاليف القانونية.





بالإضافة إلى ما سبق، سيتم اقتطاع أكثر من 2 مليار دولار من برامج المنح المختلفة.





وأوضحت غالاغر أن تمويل بعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة سيتم تأجيلها لفترة من الزمن، حيث يعاني بعض تلك المشاريع من مشكلات في الوصول إلى المواد الخام والقوى العاملة.



Australian Finance Minister Katy Gallagher speaks to the media during a press conference at Parliament House in Canberra, Monday, September 12, 2022. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE وقالت غالاغر لـشبكة ABC: "من المنطقي للغاية أن نقوم بإعادة تخصيص الموارد في الموازنة، ولكن سيكون هناك أيضًا توفير في بعض البنود".





"لا يقتصر الأمر على مشروعات البنية التحتية، فنحن نجد العديد من البنود التي يمكن لنا توفيرها في قطاعات أخرى، لقد تواصلنا مع كافة الجهات وطلبنا منهم النظر في برامجهم لتحديد البرامج غير الضرورية أو التي لا تتوافق مع أولويات الحكومة في الوقت الحالي. "





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