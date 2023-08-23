وضع أجزاء كبيرة من أستراليا في حالة تأهب قصوى تحسبا لحرائق الغابات هذا الربيع

وضعت سلطات الطوارئ أجزاء كبيرة من أستراليا في حالة تأهب قصوى تحسبا لحرائق الغابات الكارثية المتوقعة خلال موسم الربيع الذي يبدأ في أيلول سبتمبر.





يأتي ذلك بعد أن حثت سلطات الإطفاء الوطنية الأستراليين على الاستعداد لظروف مناخية قاسية لم تشهدها البلاد منذ حرائق الصيف الأسود 2019-2020.





ويقول مسؤولو الإطفاء إن معظم أنحاء البلاد مثقلة بكميات كبيرة من الوقود بعد البقاء ثلاث سنوات تحت تأثير أنماط الطقس المختلفة المرتبطة بظاهرة النينيا.



وتحذر آخر التوقعات حول ربيع هذا العام من زيادة خطر الحرائق عبر مساحات واسعة من مقاطعة الشمال وكوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا.





وقال مجلس سلطات مكافحة الحرائق الأسترالية إن المجتمعات بحاجة إلى اخذ كافة الاستعدادات.



