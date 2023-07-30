أجزاء من العالم تحترق. فهل يعني هذا حرائق غابات أشد ضراوة في أستراليا؟

خلال الأسبوع الماضي، فر آلاف السياح من حرائق الغابات في جزيرة رودس اليونانية، وعانى الكثيرون من حرارة حارقة في جميع أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة.





تشتعل الحرائق أيضًا في جميع أنحاء كندا وشمال إفريقيا، في حين أن فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبولندا .





في وقت سابق، ارتفعت درجات الحرارة في بلدة شمال غرب الصين إلى 52.2 درجة مئوية، محطمة بذلك رقمًا قياسيًا في البلاد.





يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحذير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن يوليو من المقرر أن يكون الشهر الأكثر سخونة في العالم على الإطلاق.





وقال للصحافيين «إنها مجرد البداية».





«لقد انتهى عصر الاحتباس الحراري؛ لقد وصلنا إلى عصر الغليان العالمي.»



بالنسبة لرئيس خدمة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز (NSW RFS) روب روجرز، فإن الظروف في نصف الكرة الشمالي هي تذكير صارخ بـ في عامي 2019 و 2020.





أحرقت الحرائق أكثر من 24 مليون هكتار وقتلت 33 شخصًا.





قال روجرز لـ SBS News: «لا يسعك إلا أن تنظر إلى ما يحدث في اليونان وكندا وشمال إفريقيا والصين، ولا يسعك إلا أن تتساءل عما إذا كان هذا هو ما ينتظرنا».





«علينا التخطيط لهذا النوع من الأشياء.»



هل تعني الحرائق وموجات الحرارة في أوروبا أي شيء بالنسبة لأستراليا؟

في حين أن الحرائق في أجزاء أخرى من العالم لا تعني بالضرورة أحداثًا مماثلة في أستراليا، إلا أن العوامل المناخية ودرجات الحرارة الأكثر دفئًا في جميع أنحاء العالم تثير القلق.





قالت كاثرين غانتر، كبيرة علماء المناخ في مكتب الأرصاد الجوية، لـ SBS News إن ظاهرة النينيو والطقس الأكثر دفئًا يمكن أن تخلق ظروفًا خطيرة لحرائق الغابات.





وقالت: «الشيء الذي نراقبه حقًا هو محركات المناخ هذه... فهي تميل إلى جلب ظروف أكثر جفافاً على نطاق واسع بالإضافة إلى طقس أكثر دفئًا لأستراليا».



وقال جانتر إن تغير المناخ والاحتباس الحراري سيلعبان دورًا في مواسم الحرائق القادمة.





وقالت: «هناك بالتأكيد تأثير تغير المناخ الذي يغذي نظامنا».



هل تحدث ظاهرة النينيو، وهل ستؤثر على موسم الحرائق؟

أستراليا أيضًا في حالة تأهب من ظاهرة النينيو، وهي ظاهرة جوية من شأنها أن تسبب ظروفًا دافئة وجافة في أستراليا.





يشير مؤشر المناخ لمعهد الاكتواريين لخريف 2023 إلى أن «جميع المكونات موجودة» لزيادة مخاطر حرائق الغابات، بما في ذلك التحول نحو مرحلة النينيو بعد سنوات من الطقس الرطب.





في تحديث بتاريخ 4 يوليو، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من «ارتفاع محتمل في درجات الحرارة العالمية وأنماط الطقس والمناخ المدمرة».





في 18 يوليو، ردد مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي هذا التوقع، قائلاً إنه عندما تم استيفاء معايير الإنذار بالنينيو في الماضي، يكون الحدث قد تطور في حوالي 70 في المائة من الوقت.





وقال غانتر إن ظاهرة النينيو يمكن أن تزيد من مخاطر الجفاف وموجات الحر وحرائق الغابات.



Spring and summer are peak fire season in many parts of Australia. Source: SBS / Bureau of Meteorology هذا وقد خصصت حكومة نيو ساوث ويلز مبلغًا إضافيًا قدره 10 ملايين دولار لـ 100 من طاقم RFS لتسريع «عملهم الحرج» .





وقال روجرز إن الطواقم تعمل على تعويض الإرهاق والتخفيف قدر الإمكان قبل موسم الحرائق.





وقال: «مهمتنا هي الاستعداد للأسوأ، ونأمل ألا يحدث ذلك، لكن علينا الاستعداد لذلك».





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