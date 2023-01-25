قيود جديدة على بيع الكحول في الإقليم الشمالي وليندا بورني تقول إن "صوت البرلمان" سيساعد في حل المشكلة

النقاط الرئيسية: قالت ليندا بورني إن اجتماع رئيس الوزراء مع قادة الإقليم بعد ظهر الثلاثاء حقق تقدمًا مهمًا

الحكومة ستنظر في جميع الخيارات ومن المرجح أن تكون القيود الإضافية على الكحول مطروحة على الطاولة

وعد ألبانيزي بإنفاق ملايين الدولارات الإضافية لتعزيز الأمن، بما في ذلك توفير إضاءة أفضل للشوارع

وعدت وزيرة السكان الأصليين بأن القيود الجديدة الصارمة على مبيعات المشروبات الكحولية هي مجرد بداية لتدابير مكافحة جرائم الشباب المتزايدة في أليس سبرينجز.





وقالت ليندا بورني إن اجتماع رئيس الوزراء مع قادة الإقليم بعد ظهر الثلاثاء حقق تقدمًا مهمًا في استراتيجيات الحد من السلوك المعادي للمجتمع.





لكنها قالت إن الحكومة ستنظر في جميع الخيارات ومن المرجح أن تكون القيود الإضافية على الكحول مطروحة على الطاولة.





وقالت لشبكة ABC يوم الأربعاء: «أجد صعوبة كبيرة في رؤية مستقبل لا توجد فيه قيود أخرى على الكحول».



كما أعربت السيدة بورني عن اعتقادها بأن نجاح الاستفتاء على منح السكان الأصليين صوتا في البرلمان سيساعد المجتمعات المحلية، لا سيما في الإقليم الشمالي، على المدى الطويل.





وقالت لراديو ABC في مقابلة منفصلة: «لو تم منح السكان الأصليين صوتا في البرلمان في السابق فلا أعتقد أننا كنا سنكون حيث نحن... لأننا كنا سنحصل على نصائح عملية من أشخاص يمثلون المجتمع فيما يتعلق بهذه القضايا الاجتماعية».





«من الخطأ الاعتقاد بأن المشكلة هنا هي مجرد الكحول. كان هناك إهمال لمدة 10 سنوات للمجتمعات الصغيرة المحيطة بأليس سبرينجز.





«هذا ليس شيئًا دخلنا فيه بالأمس، لقد كان هذا شيئًا كنا نعمل معه ونتعامل معه لفترة طويلة جدًا.»



Prime Minister Anthony Albanese speaks to media during a press conference in Alice Springs, Northern Territory, on 24 January, 2023. Source: AAP / PIN RADA وقد أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ورئيسة وزراء الإقليم الشمالي ناتاشا فايلز حظرًا لمدة ثلاثة أشهر على بيع المشروبات الكحولية الجاهزة في المنطقة يومي الاثنين والثلاثاء وخفض ساعات التداول في الأيام الأخرى، مع حد شراء واحد للشخص الواحد كل يوم.





وقالت نائبة زعيم المعارضة سوسان لي إن الحكومة تجاهلت قادة المجتمع ودعت إلى فرض قيود أكثر صرامة.





وقالت للصحافيين في كانبيرا: «يتعين على الحكومات الاستجابة للحالات التي تواجهها وهذه الحكومة لم تستجب بما فيه الكفاية أو بقوة كافية».





وفي الوقت نفسه، سيتم وضع خطة طويلة الأجل لإدارة استخدام الكحول في وسط أستراليا للتعامل مع «القضايا المعقدة» في المنطقة، والتي تشمل العنف الذي يغذيه الكحول والبطالة والشباب في الشوارع.



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تم تعيين مراقب إقليمي مركزي في أستراليا لضمان عمل جميع مستويات الحكومة معًا لتقديم الخدمات للمجتمعات المحلية.





وقالت السناتور العمالية في الإقليم الشمالي مالارنديري مكارثي إنها «متفائلة بحذر» بشأن تأثير الإجراءات.





وقالت في برنامج Today على قناة Nine: «على مدى الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة من الأهمية بمكان أن يرى سكان أليس سبرينجز التغيير وأن يشعروا بالتغيير ويؤمنوا بالتغيير».





ووعد ألبانيزي بإنفاق ملايين الدولارات الإضافية لتعزيز الأمن، بما في ذلك توفير إضاءة أفضل للشوارع، وأماكن إقامة طارئة لضحايا العنف المنزلي والخدمات المجتمعية في أليس سبرينجز والمنطقة.





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