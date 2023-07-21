"ابقوا في بيوتكم!": أسد هارب في شوارع برلين والشرطة تحذّر

لبؤة طليقة تسرح في شوارع برلين! هذا ما تم تحذير السكان منه في بعض المناطق، حيث طُلب منهم البقاء في منازلهم فيما يحاول العشرات من عناصر الشرطة تعقب الحيوان الطليق.





وكانت الشرطة قد تلقت إخطاراً من شخصين زعما أنهما شاهدا ما يُعتقد أنه حيوان هارب، حيث قاما بتسجيل لقطات على هاتفهما المحمول لما بدا أنه خنزير بري وأسد يطارد بعضهما البعض.





ولم يتم العثور على جثة الخنزير.



وتعتقد السلطات أن اللبؤة يمكن أن تكون نائمة حالياً في واحدة من الغابات العديدة في براندنبورغ قرب العاصمة الألمانية.





وأوصت السلطات المواطنين بعدم مغادرة منازلهم ولا سيما عدم الجري في الغابة.



German authorities warned people in the southern suburbs of Berlin about a potentially dangerous animal believed to be a lioness on the loose. Source: AAP / STRINGER/EPA وتم خلال عملية التعقب استخدام مروحيتين وطائرتين بدون طيار وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء فيما انضم مائة من عناصر الشرطة إلى الصيادين والأطباء البيطريين في حملة للبحث عن اللبؤة الضالة.





وقالت السلطات إن الهدف هو تهدئة الحيوان وأسره وعدم قتله إلا إذا شكل خطراً على الناس.



ونظراً لعدم إبلاغ حدائق الحيوان أو السيرك عن حيوان مفقود، تعتقد الشرطة أن اللبؤة قد تكون حيواناً أليفاً أفلت من مالكيه.



Police cars line the streets of a residential area in Teltow as a wild animal that escaped during the night in the south of Berlin could be a lioness, according to police. Source: AAP / Fabian Sommer/DPA وانتقدت جماعات حقوق الحيوان الحكومات المتعاقبة لفشلها في حظر الاحتفاظ بالحيوانات البرية كحيوانات أليفة.





وكانت خمسة أسود قد هربت من حظيرة في حديقة حيوان تارونجا بسيدني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مما أدى إلى حالة طوارئ وأجبر الحديقة الشهيرة على إغلاق أبوابها.

