"محترفات في نوادي أوروبية": ماذا نعرف عن لبؤات الأطلس المشاركات في كأس العالم للسيدات؟

بدأ منسوب الحماس يرتفع في أوساط المشجعين والمشجعات مع قرب انطلاق البطولة الكروية النسوية الأهم في العالم في أستراليا ونيوزلندا. وتوصف هذه البطولة بأنها كأس عالم السيدات الأكبر على الإطلاق في ضوء التجهيزات عالية المستوى التي حرص البلدان المضيفان على تقديمها.





ويستضيف ملعب Accor في سيدني خمس مباريات من بينها المباراة النهائية في 20 آب أغسطس. ومع توقع نزول 100 ألف شخص إلى الشوارع لحضور الحدث الرياضي، حثّت حكومة نيو ساوث ويلز عشاق كرة القدم على استخدام وسائل النقل العام.



تحدثنا مع السباح المغربي صاحب الأرقام القياسية حسن بركة وعبّر لنا بدوره عن فخره الكبير بمشاركة منتخب بلاده النسوي في كأس العالم: "فخوز جداً باللبؤات. امكانياتهن كبيرة وهن في المجموعة مع كولومبيا وألمانيا. الكرة المغربية متميزة والمغاربة قادرات على تحقيق مفاجأة. نادي الجيش الملكي قوي جداً ويحظى بمتابعة كبيرة وكثير من لاعباته في المنتخب الوطني."





سألنا حسن عن نقاط القوة لدى فريق اللبؤات فقال: "الأجواء داخل المنتخب جيدة وصحية وهناك تفاهم كبير بين اللاعبات. لدينا خديجة رميشي افضل حارسة في افريقيا. هناك لاعبات يلعبن في نوادي أوروبية مثل سامبدوريا وتوتتنهام."





استمعوا إلى المقابلة الصوتية مع بطل السباحة المغربي حسن بركة في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



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