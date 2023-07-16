فوز جديد للائتلاف في الانتخابات الفرعية يثير قلق الحكومة العمالية في كانبرا

النقاط الرئيسية أدت استقالة ستيوارت روبرت إلى إجراء انتخابات فرعية في مقعد Fadden.

حاول حزب العمال تذكير الناخبين بتورط الأحراري ستيوارت روبرت في فضيحة robodebt للتأثير على الانتخابات الفرعية.

حقق كاميرون كالدويل المرشح الأحراري الفوز بفارق بسيط في مقعد Fadden.

يتوجه كاميرون كالدويل عضو مجلس مدينة جولد كوست السابق إلى كانبرا بعد فوزه بمقعد دائرة Fadden الفيدرالي عن حزب الأحرار.





وسيحل كالدويل محل ستيوارت روبرت والذي شغل مناصب وزارية في حكومتي تورنبول وموريسون بعد استقالته من البرلمان الفيدرالي في وقت سابق من هذا العام.





وتمكن من الفوز بنسبة 2.4% بعد التصويت على أقرب منافسيه.



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الأحرار يلوحون بورقة ضغوط تكلفة المعيشة لتحقيق الفوز





خاض كالدويل حملة صارمة شنها حزب العمال والتي سلطت الضوء على تورط سلفه في فضيحة robodebt التي اجتاحت الحكومة الفيدرالية السابقة.





وألقى تحقيق أجرته اللجنة الملكية عن نظام robodebt باللوم على كبار الموظفين العموميين ووزراء حكومة الائتلاف عن النتائج الكارثية للنظام.





لكن كالدويل أشار إلى أن القضية الرئيسية للناخبين في الانتخابات الفرعية هي ارتفاع تكاليف المعيشة.



Source: AAP كيف كان رد فعل العمال؟





وقال نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارليس إن الفوز كان نتيجة "محبطة" لزعيم المعارضة بيتر داتون.





"لا أعتقد أن زعيم المعارضة بيتر داتون القادم من كوينزلاند سيسعد كثير بتلك النتيجة".





"إجراء انتخابات فرعية ضد حكومة قائمة حيث تربح فقط بهامش 2% في منطقة رئيسية للأحرار هو نتيجة متوقعة للغاية".





كما أكد التزام الحكومة بتخفيف تكاليف المعيشة.



كيف كان رد فعل الائتلاف؟





ورفضت سوزان لي نائبة الزعيم الأحراري تصريحات الحكومة بشأن خسارتهم.





وقالت "إنها نتيجة قوية".



"لقد شاهدت كيف حاول حزب العمال تسييس هذا الأمر، عندما يتعين عليهم، كحكومة، أن يسنوا سياسات وأن يهتموا أكثر بكثير بالأشخاص اأكثر احتياجا في البلاد".





وقال زعيم المعارضة بيتر داتون إن كالدويل سيكون عضوا استثنائيا في البرلمان الفيدرالي.



