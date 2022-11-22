تقرير جديد يحذر: مواسم أطول لحرائق الغابات والظواهر الجوية المتطرفة في تزايد

النقاط الرئيسية: ارتفعت درجة الحرارة في البلاد في المتوسط بمقدار 1.47 درجة مئوية منذ أن بدأت السجلات الوطنية في عام 1910

كانت السنوات الثماني من 2013 إلى 2020 هي الأكثر دفئًا على الإطلاق

يمكن أن تؤدي زيادة هطول الأمطار في مواسم لا نينيا الأخيرة إلى زيادة مخاطر الحرائق

تواجه أستراليا مواسم حرائق أطول وأعاصير استوائية أشد ومحيطات مليئة بالحموضة بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالمية.





ارتفعت درجة الحرارة في البلاد في المتوسط بمقدار 1.47 درجة مئوية منذ أن بدأت السجلات الوطنية في عام 1910، وفقًا لتقرير حالة المناخ الجديد الذي صدر يوم الأربعاء.





كانت السنوات الثماني من 2013 إلى 2020 هي الأكثر دفئًا على



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الإطلاق، حيث احتل عام 2019 المركز الأول للسنة الأكثر سخونة.



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ما هي المخاطر؟

قال مدير مركز علوم المناخ التابع لـ CSIRO، جاسي براون: «وصلت تركيزات غازات الاحتباس الحراري إلى أعلى المستويات على الأرض منذ مليوني عام على الأقل».





منذ الخمسينيات من القرن الماضي، ازداد طقس الحرائق الشديدة وبدأت مواسم الحرائق أبكر من المعتاد وانتهت متأخرة.





يمكن أن تؤدي زيادة هطول الأمطار في مواسم لا نينيا الأخيرة إلى زيادة مخاطر الحرائق لأن الغطاء النباتي الكثيف يجف ويتحول إلى كميات من الوقود.



وجد التقرير الصادر عن مكتب الأرصاد الجوية و CSIRO أنه في العقود القادمة، ستشهد أستراليا زيادة في درجات حرارة الهواء وانخفاض هطول الأمطار في الموسم البارد، مع توقع هطول أمطار لفترات قصيرة ولكنها ستكون غزيرة.



ما هي التأثيرات طويلة المدى؟

ستستمر مستويات سطح البحر في الارتفاع، وستؤدي درجات حرارة المحيط الأكثر دفئًا إلى زيادة احتمالية تبييض المرجان عبر ساحل البلاد.





قال الدكتور براون: «نشهد حاليا ابيضاض المرجان على نطاق واسع، وهذا العام، ولأول مرة شهدنا ابيضاض المرجان بشكل جماعي على الحاجز المرجاني العظيم خلال عام لا نينيا».



سيواجه الأستراليون عددًا أقل من الأعاصير المدارية، لكن الأعاصير التي تحدث ستكون أكثر كثافة.





وكما يمكن أن يشهد على ذلك سكان المناطق المتأثرة بالفيضانات، فإن كثافة الأمطار القصيرة الأمد زادت بنسبة 10 في المائة لكل عاصفة.



«الحاجة الملحة للعمل المناخي»

وقالت وزيرة البيئة تانيا بليبرسيك إن التقرير يمثل قراءة واقعية.



وقالت في بيان يوم الأربعاء: «تعاني أستراليا من تغير المناخ الآن، حيث تشعر العديد من المناطق والنظم البيئية وقطاعات الصناعة بالتأثيرات».





«بالنسبة لبيئتنا ومجتمعاتنا، يعزز هذا التقرير الحاجة الملحة للعمل المناخي.»





وقال وزير العلوم إد هوسيتش إن حكومة حزب العمال تستمع إلى العلم.





وقال: «نعمل عبر الحكومة لخفض الانبعاثات ولخلق فرص عمل وفرص اقتصادية».





كما أشار الوزير إلى تخصيص 3 مليارات دولار من صندوق إعادة الإعمار الوطني لمصادر الطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الانبعاثات.





هذا ويتم نشر تقرير حالة المناخ كل عامين منذ عام 2010.





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