لماذا أصبحت أوقات انتظار مكالمات سنترلينك أطول؟

النقاط الرئيسية: بين يوليو 2022 ونهاية يناير من هذا العام كان متوسط وقت الانتظار لمكالمات سنترلينك يزيد قليلاً عن 18 دقيقة ارتفاعًا من حوالي 14 دقيقة خلال 2021/22

أطول أوقات انتظار في مكالمات سنترلينك تكون على خطوط العائلات ورعاية الأطفال وكذلك الشباب والطلاب

تظهر الأرقام أنه تم إجراء 25 مليون مكالمة إلى سنترلينك بين يوليو 2022 ويناير 2023

أدت أزمة تكلفة المعيشة إلى زيادة الطلب على خدمات سنترلينك حيث تحذر الوكالة الحكومية من أنها تواجه نقصًا كبيرًا في الموظفين.





قالت ريبيكا سكينر، الرئيسة التنفيذية لـServices Australia، إن جلسة استماع لمجلس الشيوخ تشير إلى أن سنترلينك يعاني من نقص 500 موظف مما تسبب في أوقات انتظار أطول للعملاء.





بين يوليو 2022 ونهاية يناير من هذا العام كان متوسط وقت الانتظار لمكالمات سنترلينك يزيد قليلاً عن 18 دقيقة ارتفاعًا من حوالي 14 دقيقة خلال 2021/22.





بينما كانت أوقات الانتظار أربع دقائق خلال 2020/21، تم تعزيز مستويات التوظيف في الدائرة الحكومية بشكل كبير خلال ذروة الوباء.



اقرأ المزيد المواطنون يصرخون من فشل الخدمات الهاتفية في سنترلينك

قالت السيدة سكينر إن الأداء فيما يتعلق بأوقات الانتظار ليس مثاليا.





وقالت: «واجهت الوكالة أيضًا... صعوبات، على غرار الشركات الكبيرة الأخرى، ونجد أنفسنا حاليًا أقل قدرة على تقديم الخدمات لمئات من الأشخاص».





«أعتقد أن لدينا طلبًا أكبر يرجع جزئيًا إلى الظروف الاقتصادية المتغيرة».





أطول أوقات انتظار في مكالمات سنترلينك تكون على خطوط العائلات ورعاية الأطفال وكذلك الشباب والطلاب.





وقال وزير التجارة دون فاريل في جلسة الاستماع إن الحكومة قلقة بشأن مستويات التوظيف داخل هيئة الخدمات الأسترالية بعد تخفيض العمالة الذي قامت به الحكومة السابقة.





وقال «نحن نسعى لمحاولة معالجة هذه القضايا بمجموعة من الطرق وسنواصل القيام بذلك».



قالت ريبيكا سكينر، الرئيسة التنفيذية لخدمات أستراليا، إن أداء وقت مكالمات Centrelink كان أقل من الأمثل. Source: AAP / Lukas Coch وقالت السيدة سكينر إن حملة التوظيف جارية من أجل مواكبة الطلب.





تظهر الأرقام أنه تم إجراء 25 مليون مكالمة إلى سنترلينك بين يوليو 2022 ويناير 2023.





تمت الإجابة على أكثر من 8.3 مليون من تلك المكالمات بينما تلقى أكثر من خمسة ملايين رسائل تقول إن عدد المكالمات كبير.





انتقد السناتور فاريل الحكومة السابقة لخفضها أعداد الموظفين في سنترلينك والتي انخفضت بأكثر من 3500 بين عامي 2016 و 2020.





وقال إن التخفيض زاد العبء على الموظفين في الوكالة.



بينما قال المسؤولون إن ازدحام المكالمات يحدث على خطوط الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، كان هناك ارتفاع طفيف في المكالمات إلى Services Australia فيما يتعلق بـ PBS وإعانات رعاية الأطفال.





وقال راسل إيغان رئيس العمليات في Australia Services إن ارتفاع معدل تغيير الموظفين في الوزارة يساهم أيضًا في النقص.





وقال: «الديناميكيات معقدة جدًا في الوقت الحالي والمنافسة على المواهب أمر أعتقد أن الكثير من المنظمات تحاول التعامل معه».





«في مرحلة ما بعد الوباء، أعتقد أن معظم أماكن العمل تشهد معدلًا مرتفعًا جدًا من الاضطراب في سوق العمل، لذا فإن Australia Services ليست حالة فريدة من نوعها.»





ستعين الوزارة 800 موظفا جديدا في يناير و400 آخرين في فبراير.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.









