عطلات فاخرة وحفلات فخمة: كيف استطاعت صديقتان أستراليتان اختلاس ملايين الدولارات من أحد البنوك؟

تمتعت الصديقتان هيلين ماري روزاموند وروزماري روجرز بحياة فاخرة بفضل ملايين الدولارات المسروقة من أحد البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا. إليك ما فعلوه.

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ستقضي الصديقتان هيلين ماري روزاموند وروزماري روجرز سنوات خلف القضبان بسبب مخطط أدى إلى سرقة ملايين من بنك أسترالي. Source: AAP

أنفقت امرأتان أستراليتان ملايين الدولارات على العطلات الخارجية الفخمة، وتجديد المنازل والقوارب والسيارات وعاشتا حياة فاخرة لسنوات.

الآن تم سجنهما بسبب الاحتيال ومن المقرر أن تقضيا سنوات خلف القضبان.

إليك ما نعرفه.

على ماذا أنفقتا المال؟

قامت هيلين ماري روزاموند بالاحتيال للحصول على أكثر من 19 مليون دولار من بنك أستراليا الوطني (NAB) بين عامي 2013 و 2018 بمساعدة روزماري روجرز المديرة السابقة للرؤساء التنفيذيين لـ NAB.

التقت السيدتان في مؤتمر في هونغ كونغ وأصبحتا صديقتين مقربتين.
A woman walking in the street in professional attire
Helen Mary Rosamond was found guilty of 90 fraud charges in November. Source: AAP / Bianca De Marchi
عاشت السيدتان حياة فخمة من خلال أنشطتهما الاحتيالية.

وبحسب ما ورد أنفقت روزاموند مئات الآلاف على تجديد منزلها وأمضت عطلات فاخرة في الخارج وأنفقت 40 ألف دولار على إحدى الحفلات.

كما اشترت روجرز منزلا جديدا وسيارة بي إم دبليو وقاربا و انفقت أموالا طائلة على عطلات باهظة الثمن إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

كيف قامتا بالاحتيال على NAB؟

قامت روزاموند بتزوير والمبالغة في قيمة الفواتير الصادرة من شركة تنظيم الحفلات التي تملكها والمعروفة باسم Human Group وقامت من خلال ذلك بالاحتيال على البنك بمساعدة صديقتها.

وقد تمكنت الشركة من الحصول على أكثر من 118 مليون دولار على مدى 12 عامًا.
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في نوفمبر، أدانت هيئة محلفين روزاموند بـ 90 تهمة احتيال، ووجدت أنها أعطت مزايا بشكل فاسد لروجرز وحصلت على ميزة مالية أو حاولت الحصول عليها عن طريق الخداع.

وفي يوم الخميس، حُكم عليها بالسجن لمدة 15 عامًا مع عدم الإفراج المشروط لمدة ثماني سنوات.

أقرت روجرز بأنها مذنبة بتلقي مزايا بشكل فاسد وتقضي عقوبة بالسجن لمدة أقصاها ثماني سنوات مع فترة من عدم الإفراج المشروط لمدة أربع سنوات وأربعة أشهر.
A woman standing next to a police officer
حُكم على موظفة NAB السابقة روزماري روجرز بالسجن لمدة أقصاها ثماني سنوات. Source: AAP / Dan Himbrechts
وقد علم بنك NAB عن الاحتيال بفضل أحد المبلغين عن المخالفات.

استقالت روجرز بعد الإبلاغ عن المخالفات، بينما قامت روزاموند بمحاولة أخرى للاحتيال على البنك بأكثر من 3.3 مليون دولار.

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نشر في: 24/07/2023 11:49am
آخر تحديث: 24/07/2023 1:31pm
المصدر: SBS, AAP
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