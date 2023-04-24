ما هي عمليات الاحتيال التي يجب توخي الحذر منها في هذا العام؟

Key Points من أصل 3 مليارات دولار تم الإبلاغ عنها في عام 2022، تمت سرقة حوالي النصف كجزء من مخططات الاستثمار.

بينما أصبح الناس أكثر وعيًا بأساليب الاحتيال الشائعة، يقوم المجرمون أيضًا بتعديل أساليبهم.

تتضمن بعض اتجاهات الاحتيال الناشئة الاصطياد الرومانسي والاحتيال في التسوق عبر الإنترنت وخطط الاسترداد والاحتيال في الوظائف.

يشير أحدث تقرير عن عمليات الاستهداف الخادعة الصادرة عن لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية، إلى أن الأستراليين قد خسروا أكثر من 3 مليارات دولار بسبب الاحتيال في عام 2022.





وهذا يمثل زيادة قدرها مليار دولار عن الخسائر المبلّغ عنها عام 2021.





فمن أصل 3 مليارات دولار، تمت سرقة نصفها تقريبًا كجزء من مخططات الاستثمار وخاصة في العملة المشفرة cryptocurrency.





وتأتي مخططات الوصول عن بعد، التي يقنع فيها المحتال الضحية بمنحه إمكانية الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به، في المرتبة الثانية، إذ تم الإبلاغ عن خسائر بقيمة 229 مليون دولار.





ويتبع ذلك عمليات خداع لإعادة توجيه الدفع (تُعرف أيضًا باسم الاحتيال في اختراق البريد الإلكتروني للأعمال).





كما يظهر التقرير أن الضحايا الأكثر استهدافاً هي الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وما فوق والسكان الأصليون والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة وذوو الخلفيات المتنوعة ثقافيًا ولغويًا.





ولأول مرة منذ سنوات عديدة، كانت الرسائل النصية هي الطريقة الأكثر شيوعًا للمجرمين لاستهداف الضحايا.



وتستمر عمليات تحويل العملات المشفرة في الزيادة، بينما كانت التحويلات المصرفية هي الطريقة الأكثر شيوعًا لإرسال الأموال إلى المخالفين، حيث ارتفعت بنسبة %162.4 في عام واحد.





ومع ذلك، كان هناك انخفاض في المكالمات الهاتفية الاحتيالية. ومن المحتمل أن يعود هذا إلى إدخال إجراء تنظيمي لحظر مكالمات الاحتيال المعروفة.





ويقوم المجرمون أيضًا بتعديل أساليبهم إذ أن الناس أصبحت أكثر وعيًا بأساليب الاحتيال الشائعة.





فيما يلي سنتعرف إلى خمسة أنواع من عمليات الاحتيال التي يجب أن يكون الجميع على علم بها.





نبدأ بعملية الاصطياد الرومانسي وتُعرف أيضًا باسم "cryptorom" وهي عبارة عن تلاقي بين الاحتيال الاستثماري وأساليب الاحتيال الرومانسية التقليدية.





فيبدأ الجاني أولاً علاقة مع الضحية من خلال تطبيقات المواعدة أو مواقع الويب أو منصات التواصل الاجتماعي.



وبمجرد أن يكتسب الثقة، يقوم بتشجيع الضحية على استثمار أموالها في فرصة "استثمار"، غالبًا ما تكون عملة مشفرة. وبعد ذلك، ستحول الضحية أموالها إلى الجاني.



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هذا النوع من الإغراء بالرومانسية يستهدف فئة عمرية أصغر سناً مقارنةً بالاحتيال الرومانسي التقليدي.





ومن عمليات الاحتيال الشائعة أيضاُ أسلوب التسوق عبر الإنترنت. فالمخالفون ماهرون في إنشاء مواقع ويب مزيفة وإعلانات منتجات تبدو أصلية.





ويمكن للمجرمين الوصول مباشرة إلى الأموال من خلال تفاصيل بطاقة ائتمان الضحايا التي تم الحصول عليها عبر هذه المواقع.





كذلك تعتبر الوظائف والاحتيال الوظيفي إحدى العمليات المستخدمة في الاحتيال.



فبعد جائحة COVID، أشارت الأبحاث إلى أن العمل من المنزل وظروف العمل المرنة هي مؤشرات قوية على قائمة الوظائف الاحتيالية. لذا يقوم الجناة بنشر إعلانات وظيفية جذابة توفر المرونة والدخل المرتفع.





عندها يقدم الضحايا سيرهم الذاتية وبيانات اعتمادهم الشخصية (إعداد أنفسهم لجرائم الهوية)، أو قد يُطلب منهم الدفع مقدمًا لتكاليف التدريب أو المواد لوظيفة غير موجودة.





تستهدف حيل التوظيف الشباب على وجه الخصوص الذين قد عانوا من فقدان الوظائف وانعدام الأمن في أعقاب الوباء.





ونضيف إلى لائحة الاحتيال مخططات الاسترداد. إذ أن العديد من ضحايا الاحتيال سيرغبون في اتخاذ أي إجراء ممكن لاسترداد الأموال المفقودة.





ولاستغلال ذلك، سوف يتبادل الجناة تفاصيل الضحايا مع بعضهم البعض. وسوف يتظاهرون بأنهم إحدى السلطات (غالبًا ما تكون جهات البنوك أو الوكالات الخاصة) التي ستساعدها على استعادة الأموال المفقودة مقابل رسوم.



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وبهذه الطريقة، يتم التلاعب بالضحايا الذين هم في أمس الحاجة إلى تعويض الخسائر لدفع المزيد من الأموال للجناة.





وأخيراً نذكر مخططات الوصول عن بعد. إذ يعد تلقي مكالمة هاتفية من فني كمبيوتر ينصحك بمشكلة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك ويعرض إصلاحها تجربة شائعة للكثيرين. فعلى الرغم من أن هذا النهج ليس جديدًا، إلا أنه حقق انتعاشًا قويًا في عام 2022 مستهدفًا بشكل خاص كبار السن.





غالبًا ما تأتي مكالمات الاحتيال هذه عبر الخطوط الأرضية وتستغل خوف الأشخاص على أمان بياناتهم المصرفية وغيرها من البيانات الشخصية.



وغالبًا ما يستحضر المحتالون شعورًا بالإلحاح بشأن الحاجة إلى تصحيح "المشكلة" ، ويتم إقناع الضحايا بمنح الجاني إمكانية الوصول عن بُعد إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.





ويمكن للمجرم بعد ذلك الوصول إلى العديد من المعلومات الشخصية عبر الدخول مباشرة إلى الحسابات المصرفية لتحويل الأموال والوصول إلى بيانات اعتماد الهوية وغيرها من التفاصيل الحساسة لارتكاب جرائم الهوية في المستقبل.





والمشكلة اليوم تكمن في أن خطر الاحتيال سيزيد بالتوازي مع التطور التكنولوجي.





ويشعر الخبراء بالقلق إزاء أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT ومولدات الصور والفيديو التي تمنح مجرمي الإنترنت أداة أخرى لإضافتها إلى ترسانتهم.





ويعتبر تقرير سكام واتش الأخير دليلاً آخر على أن البنوك والمؤسسات المالية بحاجة إلى تنفيذ تدابير للمساعدة في تقليل خسائر الاحتيال ومن بينها التحقق من أسماء الحسابات من خلال أرقام BSB لجميع المعاملات.





وتحاول الحكومة معالجة الارتفاع المستمر في خسائر الاحتيال من خلال مراجعة إستراتيجيتها للأمن السيبراني والتأسيس المحتمل لمركز وطني لمكافحة الاحتيال.





وتعد هاتان الخطوتان إيجابيتان ولكن من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من الاجراءات للحد من عمليات الاحتيال المتزايدة في أستراليا.





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