خبير عقاري يحدد أهم الطرق التي يتبعها المحتالون عند تأجير العقارات

النقاط الرئيسية: أكثر المتعرضين للاحتيال من المهاجرين الجدد والطلبة الدوليين.

تتم عملية الاحتيال عبر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع عقارات غير معتمدة.

أصدرت السلطات تحذيرات مؤخراً على ضرورة اليقظة من الوقوع ضحية لمحتالي استئجار العقارات.

أطلقت السلطات تحذيرات مؤخراً على ضرورة اليقظة من الوقوع ضحية لمحتالي استئجار العقارات.





ويتم الاحتيال بخداع الباحثين عن منزل للإيجار بدفع أموال مقابل استئجار عقار أو مكان إقامة وهمي، أو عن طريق التلاعب بصور غير حقيقيةأو لا تعكس الواقع لممتلكات لدفع مبالغ كبيرة، أو دفع مبالغ لعقارات مؤجرة لا يمتلكها المُعلِن عنها.



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ولاحظت هيئة مراقبة الاحتيال التابعة للجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية(ACCC) Scamwatch زيادة في عدد حاملي التأشيرات المؤقتة، وخاصة الطلاب الدوليين، الذين يتم استغلالهم مع تصاعد أزمة الإيجار في أستراليا.





وتتم عملية الاحتيال حين يعلن المحتالون عن عقارات معروضة للإيجار على منصات Facebook arketplace أو WeChat أو مواقع عقارات غير رسيمة.





ويتواصل الأشخاص الراغبون بالاستئجار مع أصحاب الإعلان، ويطلب المحتالون عند موافقته على المنزل دفع مبلغ كعربون أو دفع إيجار مقدمًا، بحجة أن هناك أطرافًا أخرى ترغب بهذا العقار.



Credit: Wikimedia كيف تحمي نفسك من التعرض للخداع؟





يوصي خبير العقارات تشاد عربيد وفق هيئة Scamwatch حاملي التأشيرات المؤقتة، والطلبة أو الراغبين باستئجار منزل باتخاذ الخطوات التالية تجنباً للوقوع للاحتيال:



تجنب الدخول في اتفاقيات غير رسمية.

الحذر من إعلانات على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، أو المنصات الإعلانية غير الموثوقة.

ضرورة معاينة العقار مباشرة قبل دفع أي أموال.

عدم دفع أي أموال بأي طريقة إلا بعد التعرف على الشركة أو الوكيل العقاري وضمن عقود حضورية.

كن حذرًا من العقارات ذات الأسعار المنخفضة فقد تكون مصيدة.

سيعرض المحتالون صورًا رائعة للممتلكات ويطلبون إيداعًا قبل حتى أن تقوم بمعاينتها.

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وقد أعنت هيئة Scamwatch أنها تتابع الحسابات المزيفة فيما توصي المستخدمين بالحرص واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تعرضهم للخداع والإبلاغ عنها.



وقال متحدث رسمي للهيئة: «نحن ملتزمون بحماية خدماتنا، وتخصيص موارد كبيرة وحلول تقنية لحماية مجتمعنا من الحسابات المزيفة وغيرها ".





وأضاف: "نشجع المستخدمين أيضًا على اتخاذ خطوات لحماية أنفسهم، عبر التحقق من البائعين عبر الإنترنت، وعدم تسليم الأموال حتى رؤية السلعة المعروضة للبيع، واستخدام خيارات الدفع الموثوقة". قوية».



International students are facing many issues. Source: Getty / Getty Images على الجانب المالي، أكد خبير العقار تشاد عربيد باتخاذ الخطوات التالية للراغبين بالاستئجار حديثا في أستراليا:



لا ترسل أبدًا المال أو تشارك التفاصيل الشخصية مع أي شخص لا تعرفه أو لم تقابله.

تجنب الدفع مقابل استئجار عقار عن طريق التحويل أو نقدًا مع صعوبة تتبع طرق الدفع.

من المهم تجنب دفع سندات الإيجار للأفراد عبر الإنترنت.

يجب دائمًا دفع سندات الإيجار عبر طرف ثالث موثوق به مثل NSW Fair Trading Rental Bonds Online ، وحيث يتم إيداع أموال السندات واستردادها بشكل آمن.

يجب البحث عن العقار عبر وكيل عقار معترف فقط.

تحقق مما إذا كان العقار مدرجًا على موقع عقاري شرعي رسمي معترف به أو اتصل بالمالك أو مدير العقار مباشرةً.

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كيف تبلغ في حال تعرضك للاحتيال؟





إذا شعرت بالشك من احتمال تعرضك للاحتيال، أبلغ السلطات المعنية مثل "سكام واتش" أو الشرطة المحلية أو موقع الويب الذي تم الإعلان عن عملية الاحتيال فيه مثل Facebook وGumtree و WeChat.





يمكن للمتعرضين للاحتيال الاتصال بـ NSW Fair Trading أو تقديم شكوى عبر الإنترنت (Fair Trading number 13 32 20)









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