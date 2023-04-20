دعوى قضائية جماعية لزبائن "أوبتس" تطالب شركة الاتصالات بالتعويض عن قرصنة بياناتهم

قام أكثر من 100000 عميل حالي وسابق لشركة "أوبتس" بالتوقيع على دعوى قضائية جماعية تطالب شركة الاتصالات العملاقة بالتعويض عن قرصنة بياناتهم.





ومن المتوقع أن يتم تقديم الوثيقة القانونية إلى المحكمة الفيدرالية اليوم الجمعة. وقعت أوبتس ضحية لهجوم إلكتروني في أيول سبتمبر من العام الماضي، حيث نشر قراصنة الانترنيت التفاصيل الشخصية لأكثر من 10000 عميل عبر الإنترنت بعد رفض طلباتهم للحصول على فدية.



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وعلى الرغم من أن الشركة أصدرت اعتذارًا علنيًا وأخذت على عاتقها دفع ثمن اصدار أي هوية جديدة لجميع المتضررين من الانتهاك، يزعم العملاء أن الضرر الذي عانوا منه أعمق.





وقالوا في القضية أن تسريب بياناتهم عن طريق قرصنة بيانات الشركة تسبب لهم بالقلق والضيق، بينما يقول بعض الناس إنهم تعرضوا حتى للخطر من شركاء سابقين عنيفين.





وتقول أوبتس إنها تنوي الدفاع عن نفسها ضد الدعوى القضائية.





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