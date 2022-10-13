هل تشعر بالقلق بعد خرق بيانات شركة أوبتس؟ إليك كيف تحمي نفسك من عمليات الخداع والقرصنة عبر الإنترنت

النقاط الرئيسية اليك بعض الخطوات لحماية نفسك في حال تعرضت للاختراق

عليك الانتباه الى عمليات الاحتيال الأكثر شيوعاً من رسائل البريد الإلكتروني المخادعة والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة

الحديث عن تعرضك للاحتيال أمراً ضرورياً وأساسياً

ما مدى أمان بياناتي الشخصية وما الذي يمكنني فعله لحماية نفسي من عمليات الاحتيال والقرصنة عبر الإنترنت؟





هذه أسئلة تواجه الأستراليين في أعقاب الاختراق الهائل لبيانات أوبتس، والذي شهد اختراق المعلومات الخاصة لملايين العملاء من قبل المقرصنين.





ومن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى جواز سفرك ورخصة القيادة وأرقام ملفات الرعاية الطبية والملفات الضريبية، فإن الكثير من بياناتنا الأكثر حساسية وقيمة موجودة على الإنترنت، مما يجعلها عرضة لعمليات الاختراق وعمليات الاحتيال المعقدة بشكل متزايد.



Advertisement

اقرأ المزيد القبض على رجل بتهمة التربح من سرقة بيانات العملاء في قضية اختراق شبكة Optus

وعلى الرغم من ذلك، هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن لمستخدمي الهاتف والإنترنت اتخاذها لحماية بياناتهم بشكل أفضل والحماية من عمليات الاحتيال وسرقة الهوية الرقمية.





إليك ما تحتاج إلى معرفته.



عمليات الاحتيال الشائعة التي يجب الانتباه إليها

قالت ديليا ريكارد، نائبة رئيس لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية ، إن اختراق أوبتس كان بمثابة جرس إنذار كبير ليس فقط للمستهلكين، ولكن لأي منظمة في أستراليا تمتلك بيانات خاصة للمستهلكين.





تدير ACCC موقع الويب الخاص بـ لسكام واتش، والذي يوفر معلومات للمستهلكين والشركات الصغيرة حول كيفية التعرف على عمليات الاحتيال وتجنبها والإبلاغ عنها.





"سوف يستخدم المحتالون خرق البيانات ويستهدفون الأشخاص بأي طريقة ممكنة، هذا يعني أنك ستلاحظ على الأرجح عدداً متزايداً من رسائل البريد الإلكتروني المخادعة والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة أو رسائل الوسائط الاجتماعية".



اقرأ المزيد طريقة تشفير WhatsApp: لهذه الأسباب لا يمكن اختراق الرسائل

وقالت ديليا لأولئك الذين يشعرون بالقلق نتيجة لخرق أوبتس، هناك عدد من الخطوات التي يمكن اتخاذها للمساعدة في حماية معلوماتك على الإنترنت بشكل أفضل.





"تأكد من أن جهازك آمن، ضع كلمات مرور قوية وكلمات مرور مختلفة لحسابات مختلفة، لا تمنح أحد الوصول عن بعد إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولا تنقر على الروابط، ولا تشارك المعلومات الشخصية أو المعلومات المصرفية أبداً".





وفقاً لسكام واتش، فقد الأستراليون أكثر من 381 مليون دولار في عمليات الاحتيال بين كانون الثاني وأيلول من هذا العام، مع الإبلاغ عن أكثر من 146000 ضحية.



Source: SBS وحيث يرسل المحتالون رسالة نصية أو بريداً إلكترونياً كعمل تجاري شرعي في محاولة لاستخراج الهوية أو المعلومات المالية الأكثر شيوعاً، مع أكثر من 44000 تقرير في عام 2022 حتى الآن.





"الخدعة رقم واحد الذي نراها هي رسائل الاحتيال، والتي تم تصميمها للحصول على معلوماتك الشخصية حتى يتمكن المحتالون من التظاهر بأنك أنت بحيث يكون لديهم معلومات كافية ليكونوا قادرين على الوصول إلى الحسابات المصرفية، والوصول إلى حسابات التوفير التقاعدي، وفتح الحسابات باسمك، وهذا يسبب لك الكثير من المتاعب ".



Source: SBS يحذر مركز الأمن الإلكتروني الأسترالي (ACSC) من أن عمليات خداع الوصول عن بُعد المعروفة أيضًا باسم خدع الدعم الفني تتضمن عادةً اتصال المحتالين بالأشخاص عبر الهاتف للوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وسرقة أموالهم.



كيف تحمي نفسك على الإنترنت؟

وفقًا لـ ACSC، فإن أهم الخطوات التي يمكن لمستخدمي الإنترنت اتخاذها لحماية أنفسهم من عمليات الاختراق والخداع هي:



تشغيل تحديثات البرامج التلقائية

قم بعمل تحديث لأجهزتك بشكل منتظم

تشغيل نظام التحقق بخطوتين (نظام يتم فيه منح المستخدمين حق الوصول إلى حساب فقط بعد تقديم أدلة متعددة)

استخدام عبارات مرور صعبة لكلمات مرور

تأمين الأجهزة المحمولة ومراقبة عمليات الاحتيال الإلكتروني

يوصي أندرو ويليامز، الرئيس التنفيذي لشبكة اتصالات المستهلك الأسترالية (ACCAN)، مستخدمي الإنترنت بالتحقق من حساباتهم عبر الإنترنت، بما في ذلك الحسابات المصرفية والتقاعد بشكل منتظم.





"كثير من الناس لا يراجعون حساباتهم بانتظام، لذا افعل ذلك، وبهذه الطريقة يمكنك حقاً معرفة ما إذا كان هناك أي نشاط غير طبيعي في حساباتك ".





"وإذا كنت قد وجدت هذا النوع من النشاط، فقم بتنبيه البنك أو شركة الاتصالات أو أي شخص لديه هذا الحساب في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن من منع الضرر، يمكنهم تجميد الحساب، وفي كثير من الحالات، يمكن تعويض الخسائر أيضاً ".





قالت سوزان ماكلين، خبيرة السلامة على الإنترنت إنه على الرغم من أن التكنولوجيا يمكن أن تجعل حياتنا أسهل كثيراً فمن المهم أن نفهم السلبيات وأن نكون قادرين على اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر من أجل الحصول على أفضل النتائج.





"لذلك لن أقول يجب عدم استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ولكن أود أن أقول، تأكد من تسجيل الدخول وتسجيل الخروج، لا تقوم أبداً بتسجيل الدخول إلى أي تطبيق أو نظام أساسي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك دائماً تسجيل الدخول باستخدام بريد إلكتروني منفصل، وتسجيل الخروج عند الانتهاء".





"إذا تلقيت رسالة نصية أو بريداً إلكترونياً، وأنت تعلم أنك لم تكن تنتظر ذلك، فلا تتعامل معه، التقط الهاتف، واتصل برقم وجدته لهذه المنظمة خارج الإنترنت، وتحقق: هل أرسلت لي هذا للتو؟ هل طلبت ذلك؟ لن تطلب البنوك والمنصات الشرعية الأخرى تفاصيل شخصية أو كلمات مرور أو رموز مرور برسالة نصية أو بريد إلكتروني."



لماذا يعتبر الحديث عن عمليات الاحتيال وطلب المساعدة أمراً أساسياً

قالت ديليا: "لا أعتقد أن هناك شخصاً واحداً في أستراليا لا يمكن أن يتعرض للخداع، وكلما تحدثنا مع بعضنا البعض حول تجاربنا مع التعرض للخداع، بقدر ما يمكننا المساعدة في حماية بعضنا البعض، وكلما فهمنا كيفية عمل عمليات الاحتيال، كان من الصعب عليهم تحويلنا إلى ضحايا".





وتختلف محو الأمية الرقمية عبر المجتمع، وقال أندرو إن البعض قد لا يكون جيداً بالقراءة والكتابة الرقمية مثل الآخرين، يجب أن يطلب المساعدة.



"إذا كنت لا تعرف كيفية عمل الأشياء، فاطلب المساعدة، هناك العديد والعديد من المنظمات المختلفة التي يمكنها المساعدة في ذلك.





"إذا تم خادعك أو كنت تعتقد أنك تعرضت للخداع، ودعنا نواجه الأمر، فقد تعرضنا جميعاً للاحتيال في مرحلة ما، تحدث عن ذلك ليس هناك عيب في ذلك، ووجدنا أن الكثير من المستهلكين، سواء كانوا من كبار السن أو من أي مجموعة أخرى أيضاً، يجد الكثير من الناس أن هناك وصمة عار اذا تعرضوا للخداع، ولكن أفضل شيء يمكن فعله هو التحدث والسؤال للحصول على المساعدة وإصلاحه في أسرع وقت ممكن ".



للحصول على المساعدة