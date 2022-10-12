أستراليا تفتح أبوابها للزوار من كل العالم.. وهذه هي الشروط!

النقاط الرئيسية هيئة السياحة الأسترالية تطلق حملة عالمية جديدة لتشجيع المسافرين على القدوم إلى أستراليا

تم إعادة فتح الحدود الدولية لجميع السائحين الذين حصلوا على التطعيمات بالكامل اعتباراً من 21 شباط/فبراير 2022

قال وزير التجارة والسياحة والاستثمار دان تيهان، "تعد هذه الحملة خطوة أولى في استراتيجية طويلة الأجل لإعادة السياحة إلى أستراليا، مع تعزيز الاستثمار في حملات التسويق السياحي على المستوى الدولي في النصف الثاني من العام"

حملة Don’t Go Small. Go Australia ستكلف 40 مليون دولار وتستهدف دولاً مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتذكير المسافرين بالتجارب الرائعة التي تنتظرهم في أستراليا.





وقال وزير التجارة والسياحة والاستثمار دان تيهان، "تعد هذه الحملة خطوة أولى في استراتيجية طويلة الأجل لإعادة السياحة إلى أستراليا، مع تعزيز الاستثمار في حملات التسويق السياحي على المستوى الدولي في النصف الثاني من العام".





وأعلنت المديرة العامة للسياحة في أستراليا، فيليبا هاريسون، إن الحملة ستنطلق عبر القنوات التلفزيونية والمطبوعة والرقمية والسوشيال ميديا في الأسواق الرئيسية وتعرض بعض الوجهات والتجارب الأكثر شهرة في أستراليا.





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"تمتلك أستراليا وجهات مذهلة مثل الحاجز المرجاني العظيم وصخرة أولورو المذهلة وجسر ميناء سيدني، والآن حان الوقت لتذكير العالم بهذه الأشياء".



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وقالت سوزان كوغيل ، كبيرة مسؤولي التسويق في هيئة السياحة الأسترالية، أن الحملة "تُعرض للمسافرين ما افتقدوه في أستراليا - المناظر الطبيعية ورموزنا العالمية والمغامرات الملحمية".



شروط السفر إلى أستراليا

اعتباراً من 21 شباط/فبراير 2022، يمكن لحاملي التأشيرات الذين تم تطعيمهم بالكامل بجرعتين من لقاح كوفيد-19 معتمد من إدارة السلع العلاجية السفر إلى أستراليا بدون حجر صحي، ودون الحاجة للتقدم بطلب للحصول على إعفاء من السفر.



لكي تكون مؤهلاً لدخول أستراليا، يجب على المسافرين الدوليين:



الحصول على تأشيرة أسترالية صالحة.



تلقي التطعيم الكامل بجرعتين من لقاح كوفيد-19 معتمد من إدارة السلع العلاجية الأسترالية وتقديم دليل على حالة التطعيم.



تقديم نتيجة اختبار سريع سلبي في غضون 24 ساعة من المغادرة أو اختبار PCR تم إجراؤه في غضون 72 ساعة من المغادرة (ما لم ينطبق إعفاء طبي).



إكمال إقرار السفر إلى أستراليا قبل 72 ساعة على الأقل من المغادرة.



يمكن لحاملي التأشيرات الملقحين بالكامل الدخول إلى جميع الولايات والأقاليم بدون حجر صحي اعتباراً من 21 شباط/فبراير 2022، باستثناء غرب أستراليا.



المسافرون بحاجة للامتثال للمتطلبات في الولاية أو الإقليم الذي وصلوا إليه، وأي ولاية أو أقاليم أخرى يخططون للسفر إليها. ويتم تحديث المعلومات المتعلقة بمتطلبات الدخول بانتظام، لذا من المهم التحقق من أحدث المتطلبات قبل السفر. ويتم تشجيع المسافرين أيضاً على التحقق من أي متطلبات لوجهات التوقف التي ينتقلون من خلالها.



للتعرف على متطلبات السفر إلى ولايات وأقاليم معينة في أستراليا، قم بزيارة موقع وزارة الشؤون الداخلية للاطلاع على المعلومات الخاصة بكل ولاية وإقليم .



لمزيد من المعلومات حول السفر إلى أستراليا، قم بزيارة موقع وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية .

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