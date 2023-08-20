إنه موسم هجوم طائر العقعق في أستراليا: تحذيرات من انقضاضها على البشر وكيفية تجنبها

مع اقتراب موسم تكاثر طائر العقعق المعروف بالإنجليزية باسم طائر"الماجباي"، حذر مهتمون بالبيئة من انقضاضها على بعض البشر، إليكم أسباب هجومها وكيف يمكننا تجنبها.

A magpie swoops on a cyclist.

In most cases, swooping happens when a passing human or animal is considered a threat to a young magpie or magpie egg. Credit: Supplied

قال كارل هيليارد، عالم البيئة في وزارة البيئة والمياه بجنوب أستراليا، إن الأشخاص الذين تعرضوا لهجومها من قبل، قد يتعرضون مرة أخرى للهجوم، إذا عادوا لنفس المنطقة مرة أخرى، خاصة في فترة تكاثرها كل عام.
A magpie.
Swooping magpies protecting their nests are a spring hazard in Canberra. Source: AAP / Alan Porritt
بينما قال عالم البيئة السلوكية بجامعة ماكواري، بن أشتون، إن سلوك طيور العقعق هذا قد يبدو متعمدًا بشكل خاص، فهي تشتهر باستهدافها لأشخاص معينين، بينما تتجاهل آخرين". 

ويوضح علماء البيئة أن هجمات هذه الطيور ليست ناتجة عن عدوانية بطبعها، وإنما لحماية أعشاشها أو صغارها.
An eagle gets attacked by a magpie.
A wedge-tailed eagle comes under attack from a native Australian Magpie. Source: AAP / Dean Lewins
قال عالم البيئة أشتون: "إنها لا تقتصر في هجماتها على البشر فحسب، وإنما على أنواع أخرى من الطيور كالغربان، والحيوانات الأخرى ".
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متى تهاجم ولماذا تهاجم طيور العقعق؟
في معظم الحالات، يحدث الهجوم، عندما يُعتبر مرور الإنسان أو الحيوان تهديدًا لصغار العقعق أو بيضه.

 ففي هذا الوقت، يكون بيض طيور العقعق وصغارها أكثر عرضة للخطر، ولهذا تدافع عنهم حفظًا للتكاثر، إذ عادة مايبدأ موسم تكاثرها في الفترة مابين شهر أغسطس وشهر أكتوبر من كل عام.

إذ تضع الإناث عادة ما بين ثلاث إلى خمس بيضات قبل جلوسها عليها لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا حتى تفقس، وخلال هذا الوقت، يتولى ذكور طيور العقعق دور الحامي، ويستخدم بعض تكتيكات الانقضاض للدفاع عن الأعشاش، منذ وضع البيض حتى فقسه وتبدأ صغار الطيور بالنمو حتى تصبح جاهزة للطيران، ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع بعد الفقس."
A man extends his hand toward a magpie.
Macquarie University behavioural ecologist Ben Ashton is studying magpie behaviour. Credit: Supplied
إليكم بعض الطرق لتحاشي الهجوم:
  • غير مسار طريقك من فترة لأخرى لتجنب الانقضاض، إذ تحمي طيور العقعق المنطقة التي تقع على بعد 100 متر من أعشاشها.
  • يقترح الخبراء المشي بدلاً من الجري.
  • ارتداء النظارات الشمسية على مؤخرة الرأس، أو ارتداء قبعة مع رسم زوج من العيون على الظهر. 
  • يمكن ارتداء خوذة الدراجات، أو لوح التزلج، أو حمل مظلة مفتوحة. 

ومن المهم عدم التصرف بعدوانية معها، فإذا لوحت بذراعيك أو صرخت، ستعتبرك الطيور مهددًا لعشها، ليس هذا الموسم، ولكن في أي موسم قادم، فهي تمتلك ذاكرة قوية. 

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نشر في: 20/08/2023 12:13pm
آخر تحديث: 20/08/2023 12:23pm
تقديم: Ala'a Al Tamimi
المصدر: AAP
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