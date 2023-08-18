مشوار إلى نوسا: عندما تمتزج الطبيعة الساحرة بالحياة العصرية

نوسا هي منطقة ساحلية تقع على بعد حوالي 130 كيلومترًا شمال بريسبان في منطقة صن شاين كوست في جنوب شرق كوينزلاند.





كانت منطقة نوسا في الأصل موطنًا لعدة مجموعات من السكان الأصليين. على الرغم من ضياع الكثير من ثقافة وحضور الملاك التقليديين لمنطقة نوسا خلال الفترة القصيرة التي سكنها فيها المستوطنون الأوروبيون لا يزال هناك العديد من آثار السكان الأصليين في المنطقة والتي تشمل المنحوتات الحجرية وأسماء الأماكن.





اسم نوسا مشتق من كلمة السكان الأصليين المحلية "نوثيرا" والتي تعني بلغة السكان الاصليين الظل أو المكان المظلل.





ذكرت المنطقة في توثيق رحلات الكابتن كوك في مايو 1770 إلا أن الاستيطان الأوروبي لم يجد طريقه إلى المنطقة إلا بعد قرن تقريبًا.



كانت صعوبة النقل إلى المنطقة والتي استمرت حتى عشرينيات القرن الماضي وما بعدها حد الأسباب الرئيسية لذلك.





كان الاستيطان الأوروبي مدفوعًا في البداية بقطع الأخشاب ثم بالبحث عن الذهب.





تحتوي منطقة نوسا على شواطئ ومنتزه وطني وتتميز بشبكة واسعة من الممرات الداخلية والتي تربط عددًا من القرى بما في ذلك كوروي وبومونا.





في الخمسين عامًا الماضية تحولت نوسا من قرية صيد معزولة إلى وجهة سياحية شهيرة. على الرغم من ذلك فإن الحكومة المحلية معروفة بنهجها المحافظ على البيئة.





لا توجد مبان شاهقة في المنطقة وذلك يعود لضغط المجتمع المحلي وإجراءات تخطيط الحكومة المحلية التي لديها حرص على الحفاظ على الحياة الطبيعية في نوسا. حوالي 35 في المائة من مساحة منطقة نوسا تتكون من حدائق وطنية ومتنزهات محمية وغابات.



A young woman is surfing a blue longboard on a wave at Tea Tree Bay in Noosa National Park. Credit: Andrew Peacock/Getty Images أحد أسباب شعبية نوسا هو أنها واحدة من الشواطئ القليلة المواجهة للشمال على الساحل الشرقي لأستراليا وبالتالي فإن شاطئ نوسا محمي نسبيًا من الرياح الشديدة ومن العواصف.





في تعداد عام 2021 كان عدد سكان نوسا حوالي 56 ألف نسمة ولكن عمر سكان نوسا مرتفع نسبيا حيث أن متوسط عمر السكان يبلغ 52 عامًا وهو أعلى بكثير من المتوسط الوطني البالغ 38.5.





حوالي 72 في المائة من سكان نوسا ولدوا في أستراليا. سكان نوسا يتحدثون الإنجليزية بشكل أساسي حيث أن حوالي 91 في المائة منهم يتحدثون الإنجليزية فقط في المنزل.



يوجد في نوسا واحدة من اثنتين فقط مما يعرف بـeverglade systems في العالم وهي أراضي رطبة مغطاة بالمياة شكلت ممرات مائية محاطة بالعشب والطبيعة. ويمكن للزوار ركوب زوارق الكاياك في الممرات المائية.





تعتبر Noosa Everglades موطنا لأنواع الطيور النادرة ويوجد بها 44٪ من طيور أستراليا.





لطف السكان المحليين والشواطيء الخلابة وأنشطة المغامرات الفريدة تجعل من نوسا واحدة من أشهر الوجهات الشاطئية في أستراليا.





نوسا محاطة بالشواطئ الخلابة والبحيرات وتعتبر شواطئها مكانا مثاليا لركوب الأمواج ويقام مهرجان سنوي لركوب الأمواج في شهر فبراير من كل عام.



sunrise light hits the trees and boats at the edge of the tranquil still waters of lake Cootharaba on the Noosa Everglades,Noosa Heads,Queensland,Australia Credit: Peter Unger/Getty Images ولكن نوسا تقدم للزوار أكثر من الطبيعة الجميلة حيث تعد المنطقة أيضا مركزا تجاريا مناسبا للتسوق وتناول الطعام.





يعد مسرح نوسا للفنون مركزًا مزدهرًا ذائع الصيت للفنون المسرحية في المنطقة وتقام العديد من المهرجانات الغذائية والثقافية الأخرى فيها.





يُعد The Noosa Country Show الذي تأسس عام 1909 حدثًا سنويًا لعرض أفضل الماشية وسباق الخيل.





يقام العرض في Pomona Showgrounds في عطلة نهاية الأسبوع الثانية من كل سبتمبر.





يوجد أيضا متحف Noosa Shire Museum في بومونا حيث يتم عرض التاريخ الأوروبي وتاريخ السكان الأصليين جنبًا إلى جنب.







أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



