مشوار إلى متنزه مانجو الوطني: ما سر بقايا العظام والرفات المحروقة التي وجدت هناك؟

متنزه مانجو الوطني أو Mungo National Park هو منطقة محمية تقع في جنوب غرب نيو ساوث ويلز في شرق أستراليا. يقع المتنزه الذي تبلغ مساحته أكثر من 110 هكتارًا على بعد 875 كيلومترًا تقريبًا غرب سيدني.





يتميز المتنزه بكثبانه الرميلة ولكن لم يعد بإمكان الناس تسلقها بسبب فرض قواعد أكثر صرامة. كما يجب أن يرافق جميع مجموعات الزوار مرشد سياحي معتمد للوصول إلى الكثبان الرملية.





المتنزه الوطني هو جزء من منطقة بحيرات ويلاندرا المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي وتبلغ مساحته 2400 كيلومتر مربع تضم سبعة عشر بحيرة جافة.



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الطرق المؤدية إلى المتنزه لايمكن الوصول إليها إلا في سيارات ذات دفع رباعي لكن أحيانا يتم إغلاق الطريق في الطقس الرطب.





السمة المركزية لمتنزه مونجو الوطني هي بحيرة مونجو ثاني أكبر البحيرات الجافة القديمة. جفت بحيرة مونجو مثل البحيرات الأخرى في المنطقة في نهاية العصر الجليدي الأخير منذ حوالي 14000 عام.





يشتهر متنزه مونجو الوطني بالبقايا الأثرية المكتشفة فيه حيث تم اكتشاف بقايا ما يعرف بـ Mungo Man أقدم بقايا بشرية تم اكتشافها في أستراليا و Mungo Lady أقدم إنسان معروف تم حرقه بشكل طقوسي داخل المتنزه.





في عام 1968 وجد عالم جيولوجي يُدعى جيم بولر بقايا عظام لامرأة في الضفة الرملية المتآكلة على شاطئ بحيرة مونجو.





وفي عام 1974 قام بولر باكتشاف آخر مهم للغاية عندما وجد عظام رجل أصبح يعرف باسم Mungo Man. لم يتم حرق جثته ولكن تم دفنه على ظهره ويداه متقاطعتان في حضنيه.



Aboriginal men carry the 40,000 year old remains of Mungo Man and ancestors from a hearse on their arrival to the Lake Mungo ceremony overlooking the area where he was discoverd over 40 years ago on November 17, 2017 in Mungo National Park, Australia. Credit: Lisa Maree Williams/Getty Images كان أول ما كان لافتًا للنظر في هذا الاكتشاف هو أنه من الواضح أن عظام المرأة كان قد تم حرقها عمدًا ودفنها بشكل طقوسي فيما اعتبر أقدم طقوس حرق جثث معروفة على وجه الأرض.





لكن ما كان أكثر أهمية هو الدراسة التي أرّخت عمر تلك العظام بحوالي 40 ألف عام.





حتى اكتشاف Mungo Man و Mungo Lady ، كان الاعتقاد المقبول من قبل المجتمع العلمي هو أن السكان الأصليين الأستراليين عاشوا على هذه الأرض منذ حوالي 20 ألف عام.





ولكن قدمت العظام دليلًا لا جدال فيه على أنهم عاشوا على هذه الأرض ضعف تلك المدة على الأقل.



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لا يتمكن زوار المتنزه من رؤية Mungo Man أو Mungo Lady على الرغم من إعادتهم إلى الموقع بعد أن ظلوا لفترة في الجامعات والمتاحف.





تم إعادة Mungo Lady في عام 1992 بينما أعيد Mungo Man في عام 2017 ودفن في الرمال.





يقع مركز الزوار بالقرب من مدخل المتنزه. يسمح مسار السيارة الدائري الذي يبلغ طوله 70 كيلومترًا للزوار بالقيادة حول المتنزه ومشاهدة البحيرات.





كما يوفر مخيم في المتنزه أماكن إقامة للزوار. كما يوجد أيضًا مطعم وبار في الموقع .





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