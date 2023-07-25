مشوار إلى أديلايد هيلز: عندما يجتمع التراث الثقافي الأوروبي مع الطبيعة الخلابة

تقع منطقة Adelaide Hills في جنوب Mount Lofty Ranges شرق مدينة Adelaide في ولاية جنوب أستراليا. تعد Mount Barker ، أكبر مدينة في المنطقة ، واحدة من أسرع المدن نموًا في أستراليا. قبل الاستعمار البريطاني لجنوب أستراليا ، كانت المنطقة مأهولة من قبل شعب بيرامانجك.





كانت تلال أديلايد من بين المناطق الأولى في جنوب أستراليا التي استوطنها المستوطنون الأوروبيون. بدأ عدد من البلدات في التلال كمستوطنات ألمانية. ولا تزال أسماء المدن الأصلية والهندسة المعمارية تعكس هذا. كما لا يزال أحفاد هؤلاء المستوطنين الأوائل وغيرهم من ذوي الأصول الألمانية يقيمون في المنطقة.





يفسر هذا الارتباط القوي بالثقافة الألمانية وجود عدد من الكنائس والمدارس اللوثرية في المنطقة والتي غالبًا ما تدرس اللغة الألمانية كجزء من المناهج الدراسية. كما يفسر أيضا وجود عدد من السكان الأكبر سنًا الذين لا يزالون يتحدثون الألمانية.





بالنسبة للعديد من سكان أديلايد ، تعتبر القيادة عبر التلال هواية محببة ، خاصة بسبب قربها من المدينة والضواحي الأخرى



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تعد منطقة Adelaide Hills قريبة بما يكفي للانتقال إلى المدينة ، ومع ذلك فهي أيضا بوابة للمناطق الريفية، لذلك يتمتع السكان بأفضل ما في العالمين - الحياة المجتمعية الريفية وراحة المدينة.





زادت رغبة الكثيرين في الانتقال إلى المنطقة لا سيما منذ إعادة تنظيم الطريق وبناء أنفاق على الطريق السريع الجنوبي الشرقي مما أدى إلى تحسين الوصول إلى الطريق. وقد ارتفعت أسعار العقارات كانعكاس لذلك.





تمت تسمية الأنفاق التي اكتملت في عام 1999 على اسم السير هانز هايسن رسام المناظر الطبيعية المحلي البارز الذي تم الحفاظ على منزله والاستوديو الخاص به كموقع ثقافي حتى يومنا هذا.





من الجدير بالذكر أنه يوجد في المنطقة مجتمع مزدهر من الفنانين والحرفيين في كل من المدينة والمناطق الريفية القريبة.



The peloton ride near Cudlee Creek during stage three of the Tour Down Under UCI World Tour cycling event through the Adelaide Hills, South Australia, on January 23, 2020. Source: AFP / BRENTON EDWARDS/AFP via Getty Images تعد منطقة Adelaide Hills واحدة من أقدم مناطق إنتاج النبيذ في أستراليا. تم البدء في زراعة مزارع الكروم الأولى في تلال إشونجا في عام 1839 بعد ثلاث سنوات من إعلان جنوب أستراليا مقاطعة وتم إنتاج أول نبيذ في عام 1843.





عوامل الجذب





تقع في منطقة Mount Lofty أبراج البث التلفزيوني في Adelaide . كما يوجد في المنطقة مطعم وبرج لرصد الحرائق كانت تديره في السابق Country Fire Service.





تعد جوميراتشا موطنًا لأكبر حصان هزاز في العالم حيث يبلغ ارتفاعه 18.3 مترًا (ارتفاع مبنى مكون من ستة طوابق تقريبًا) وهو مفتوح للجمهور ويستخدم للإعلان عن مصنع ألعاب خشبية مجاور ومتنزه للحياة البرية.





يوجد أيضا في المنطقة المتحف الوطني للسيارات حيث يقام مهرجان سنوي يقود خلاله ما يصل إلى 5000 شخص سياراتهم من جلينيلغ مروراً بالمدينة وعبر التلال حتى الوصول إلى المتحف.



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يعد Tour Down Under حدثًا رياضيًا سنويًا كبيرًا في المنطقة حيث يستفيد من بعض أشهر مواقع ركوب الدراجات في جنوب أستراليا بما في ذلك التلال.





يقام في المنطقة أيضا Medieval Fair السنوي الذي يقام في جوميراتشا خلال عطلة نهاية الأسبوع في شهر أبريل.





على مدار العام تقام جلسات موسيقية وحفلات موسيقية شعبية في مدن صغيرة مختلفة.





تضم منطقة التلال منتزه كليلاند الوطني وداخلها منتزه كليلاند للحياة البرية والذي توجد به حيوانات الكنغر والولابي. تحتوي الحديقة أيضًا على مناطق مغلقة للدينجو والكوالا والطيور والثعابين المحلية وهي وجهة شهيرة لمجموعات المدارس وكذلك الزوار المحليين والدوليين.





يمكن رؤية العديد من أنواع الطيور المحلية أيضا داخل منطقة التلال. من بين تلك الأنواع الأكثر شيوعًا تشمل kookaburra و tawny frogmouth و bandicoot. هذا بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الضفادع والسحالي.





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