هو ليس نهراً عادياً: سلسلة جديدة على SBS تكشف أسرار واحد من أقدم الأنهار في العالم

النقاط الرئيسية: تستكشف سلسلة Larapinta تأثير التغير المناخي و الاستعمار الأجنبي على النهر الأقدم في العالم.

تسعى مقدمة هذه السلسلة تاليا ليدل إلى الكشف عن كيفية تمكن أولئك الذين يعرفون أسراره من الحفاظ عليه لكي يبقى مورداً للأجيال القادمة.

يُعرف نهر لارابينتا باسم نهر Finke ويمتد لمسافة تزيد عن 750 كيلومتراً، ويمر عبر قلب وسط أستراليا.

تأخذ هذه السلسلة المشاهدين من خلال عيون الشابة الفخورة بأصولها من Arrernte و Luritja، تاليا ليدل في رحلة حميمة وجذابة، وتلتقي مع الأشخاص الذين يعتبرون هذا النهر موطنهم. كما تلتقي مجموعة من العلماء والحراس والملاك التقليديين والمؤرخين وعلماء الآثار الذين يشاركون جميعاً رؤى وقصصاً فريدة عن النهر العظيم.



Larapinta host - Talia Liddle يُعرف نهر لارابينتا باسم نهر Finke ويمتد لمسافة تزيد عن 750 كيلومتراً، ويمر عبر قلب وسط أستراليا. لكن منذ ملايين السنين حتى هذا اليوم، لا تتمحور القصة حول هذا النهر فحسب، إنها قصة وسط أستراليا وشعوب الأمم الأولى الذين اعتمدوا على النهر كمصدر للغذاء والماء والراحة والسفر للأجيال.





ماضي نهر لارابينتا وحاضره ومستقبله هو قصة عن الثقافة والبيئة والفن وتغير المناخ والتاريخ.





تستكشف السلسلة تغير المناخ وتأثيرات الاستعمار، بما في ذلك إدخال الزراعة الأجنبية، وتأثير هذه الأمور على النهر الذي يعد موطناً لبعض النباتات والحيوانات الأكثر تنوعاً في العالم.



Nanna Bess Liddle, Host Talia Liddle, and Pop Bruce Breaden. Credit: Torstein Dytring قالت تاليا ليدل، "تجربتي في العمل على Larapinta قد غيرت حياتي. لقد تشرفت بقضاء الوقت مع الحكماء والمجتمعات المختلفة على طول النهر والاستماع والتعلم من الأصوات التي لا يتم تسليط الضوء عليها عادة. لقد واجهت الحقائق القاسية لتأثيرات التغير المناخي والدمار البشري في مكان أسميه الوطن، لكن العودة إلى موطني مع أشخاص لديهم معرفة عميقة يستمر في تقوية إيماني بأنه إذا احتفظنا بمعرفتنا بقوة وتعلمنا من كبار السن، سنجعله مكاناً أفضل للأجيال القادمة ".



من جهتها قالت ماريسا ماكدويل، رئيسة اللجان في NITV، "إن معرفة شعوب الأمم الأولى بنهر لارابينتا واتصالهم به أمر حيوي، لذلك يسعدنا عرض هذه السلسلة الوثائقية لجميع الأستراليين، مع تسليط الضوء على أهمية النهر الثقافية والبيئية".



Conrad Ratara and Talia Liddle at Palm Valley. Credit: Gavin Marsh تسعى مقدمة هذه السلسلة تاليا ليدل إلى الكشف عن كيفية ديمومة هذا النهر، وكيف يقاتل أولئك الذين يعرفون أسراره للحفاظ عليه لكي يبقى مورداً للأجيال القادمة.





يمكنكم مشاهدة Larapinta أسبوعياً بدءاً من السبت 19 آب/أغسطس الساعة 8.30 مساءً على NITV .كما سيعرض مجانًا على SBS On Demand مع ترجمة إنجليزية وعربية، وسيبث على SBS Viceland مع حلقات مزدوجة أسبوعياً ابتداءً 19 أيلول/ سبتمبر 2023.





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