"نصنع التاريخ": الأمم المتحدة تعتمد قرارًا تاريخيًا بشأن تغير المناخ

النقاط الرئيسية: يطالب هذا الإجراء، الذي ظل مدفوعًا لسنوات من قبل شباب فانواتو وجزر المحيط الهادئ، محكمة العدل الدولية (ICJ) بتحديد التزامات الدول لحماية مناخ الأرض

أيدت القرار أكثر من 130 دولة عضو، وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تتم الموافقة عليه

وقال رئيس وزراء فانواتو إسماعيل كالساكو أمام الجمعية إن اعتماده يرسل «رسالة صاخبة وواضحة ليس فقط في جميع أنحاء العالم، ولكن بعيدًا في المستقبل»

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع القرار الذي يدعو المحكمة العليا في المنظمة العالمية إلى تحديد الالتزامات القانونية المتعلقة بتغير المناخ.





يطالب هذا الإجراء، الذي ظل مدفوعًا لسنوات من قبل شباب فانواتو وجزر المحيط الهادئ، محكمة العدل الدولية (ICJ) بتحديد التزامات الدول لحماية مناخ الأرض، والعواقب القانونية التي ستواجهها إذا لم تفعل ذلك.





قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: «معًا، نصنع التاريخ»، مؤكدًا أنه حتى لو كان غير ملزم، فإن رأي محكمة العدل الدولية «سيساعد الجمعية العامة والأمم المتحدة والدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة وقوة يحتاجها عالمنا بشدة».



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أيدت القرار أكثر من 130 دولة عضو، وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تتم الموافقة عليه.





وقال رئيس وزراء فانواتو إسماعيل كالساكو أمام الجمعية إن اعتماده يرسل «رسالة صاخبة وواضحة ليس فقط في جميع أنحاء العالم، ولكن بعيدًا في المستقبل».





يطلب القرار من محكمة العدل الدولية توضيح «التزامات الدول بموجب القانون الدولي لضمان حماية النظام المناخي».



Vanuatu's Prime Minister Ishmael Kalsakau addresses the general assembly hall of the United Nations (UN) headquarters in New York. The UN General Assembly adopted by consensus a landmark resolution calling for the world body's top court to lay out nations' legal obligations in combatting climate change. Source: Getty / إد جونز وأكد كالساكاو، الذي تعرض بلده الأرخبيل إلى إعصارين على مدار أيام قليلة فقط، أن المنظمة العالمية «قررت ترك الخلافات جانبًا والعمل معًا لمواجهة التحدي الحاسم لعصرنا، تغير المناخ».





بدأت حكومة فانواتو الضغط من أجل حل مشكلة تغير المناخ في عام 2021، بعد حملة بدأها مجموعة من الطلاب من إحدى الجامعات في فيجي في عام 2019.





قبل أسبوع، حذرت لجنة خبراء المناخ التابعة للأمم المتحدة (IPCC) من أن متوسط درجات الحرارة العالمية قد يصل إلى 1.5 درجة مئوية فوق حقبة ما قبل الصناعة بحلول عام 2030-2035، مما يؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جذرية هذا العقد.



في حين أن الدول ليس لديها أي التزام قانوني بموجب اتفاقية باريس لعام 2015 لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، يأمل مؤيدو قرار المناخ الجديد أن توفر الوسائل الأخرى، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بعض طرق الإنفاذ.





ووصفت شاينا ساداي من Union for Concerned Scientists القرار الجديد بأنه «أهم خطوة عالمية منذ اتفاقية باريس»، مضيفة أنه «خطوة تالية مهمة للغاية» لا سيما بالنسبة للتوجيه بشأن «الدعاوى القضائية المرفوعة في المحاكم في جميع أنحاء العالم».



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يأتي تبني القرار في نفس اليوم الذي فتحت فيه القضايا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد فرنسا وسويسرا بسبب الإخفاقات المزعومة في حماية البيئة، وهي المرة الأولى التي تقف فيها الحكومات في قفص الاتهام بسبب تقاعسها المزعوم عن حماية الأرض من تغير المناخ.





على الرغم من أن آراء محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، إلا أنها تحمل وزنًا قانونيًا ومعنويًا كبيرًا، وغالبًا ما يتم أخذها في الاعتبار من قبل المحاكم الوطنية.





كان التبني بمثابة لحظة عاطفية لشباب المحيط الهادئ الذين قادوا المبادرة.





قالت سينثيا هونيوهي، رئيسة مجموعة طلاب جزر المحيط الهادئ الذين يكافحون تغير المناخ: «كانت هذه فرصة للقيام بشيء أكبر من أنفسنا، أكبر من مخاوفنا، شيء مهم لمستقبلنا».





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