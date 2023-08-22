جريمة قتل غامضة في ملبورن والشرطة تغوص بحثاً عن الأدلة

اتهم محققوالشرطة في ملبورن رجلاً يبلغ من العمر 36 عاماً في أعقاب هجوم قاتل صباح الأمس.





تم اتهام الرجل بارتكاب جريمة القتل، ومثل أمام قاضي الكفالة حيث تم حبسه احتياطيا للمثول مرة أخرى في محكمة ملبورن في وقت لاحق.





وزعمت الشرطة أنه اعتدى على رجل يبلغ من العمر 52 عاما وقتله في حديقة فيتزروي حوالي الساعة 6.50 صباحاً، حيث تم اسعاف الرجل في مكان الحادث، لكنه توفي بعد فترة وجيزة.





وناشدت الشرطة أي شخص رأى سلوكا غير عادياً في المنطقة قبل الحادث بضرورة الإبلاغ عن أقواله.





يتم حث أي شخص لديه معلومات على الاتصال بـالشرطة على رقم 1800333000.



