جريمة قتل غامضة في ملبورن والشرطة تغوص بحثاً عن الأدلة

شرطة ملبورن تعثر على جثة رجل في أحد الحدائق العامة في ملابسات غامضة.

EAST MELBOURNE DEATH INVESTIGATION

A Victoria Policers and detectives are seen at a crime scene established in Fitzroy Gardens in Melbourne, Monday, August 21, 2023. Homicide Squad detectives are investigating following the death of a man in East Melbourne this morning. (AAP Image/James Ross) NO ARCHIVING Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE

اتهم محققوالشرطة في ملبورن رجلاً يبلغ من العمر 36 عاماً في أعقاب هجوم قاتل صباح الأمس.

تم اتهام الرجل بارتكاب جريمة القتل، ومثل أمام قاضي الكفالة حيث تم حبسه احتياطيا للمثول مرة أخرى في محكمة ملبورن في وقت لاحق.

وزعمت الشرطة أنه اعتدى على رجل يبلغ من العمر 52 عاما وقتله في حديقة فيتزروي حوالي الساعة 6.50 صباحاً، حيث تم اسعاف الرجل في مكان الحادث، لكنه توفي بعد فترة وجيزة.

وناشدت الشرطة أي شخص رأى سلوكا غير عادياً في المنطقة قبل الحادث بضرورة الإبلاغ عن أقواله.

يتم حث أي شخص لديه معلومات على الاتصال بـالشرطة على رقم 1800333000.

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نشر في: 22/08/2023 12:30pm
تقديم: Ramy Aly, Dima Alkaed
المصدر: SBS

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