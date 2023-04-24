قبل الفرار من المطار: القبض على رجل لاشتباه بتورطه في جريمة قتل جنوب غرب سيدني

اتُهم رجل يبلغ من العمر 26 عامًا بشأن دوره المزعوم في مقتل طه صباغ خارج صالة ألعاب رياضية في جنوب غرب سيدني أوائل الشهر الماضي.

TAHA SABBAGH MURDER ARREST

A supplied image obtained on Sunday, April 23, 2023, of Homicide Squad detectives arrest a 26-year-old man over the alleged murder of Taha Sabbagh, 40, who was shot while sitting in a car with his son outside gym in Sydney’s south west last month, at Sydney International Airport . (AAP Image/Supplied by NSW Police) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Credit: SUPPLIED/PR IMAGE

النقاط الرئيسية
  • توقيف رجل في مطار سيدني لاشتباه بتورطه في مقتل طه صباغ الشهر الماضي
  • لقي طه مصرعه رميا بالرصاص ارج صالة ألعاب رياضية في جنوب غرب سيدني
  • سيمثل المشتبه به أمام محكمة داونينج سنتر المحلية يوم الاثنين
ألقى المحققون القبض على رجل من ضاحية فيرفيلد في مطار سيدني الدولي حوالي الساعة 3.30 مساء الأمس قبل أن يتمكن من السفر إلى الخارج.

وقالت الشرطة إن الرجل كان "يحاول الفرار من البلاد".

تم اقتياده إلى مركز شرطة ساري هيلز حيث وجهت إليه تهمة القتل العمد ورُفض الإفراج عنه بكفالة.
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وسيمثل الرجل أمام محكمة داونينج سنتر المحلية يوم الاثنين.

ووقعت الجريمة أوائل شهر مارس/آذار الماضي، عندما كان طه صباغ يشرب القهوة في سيارته عندما تعرض لإطلاق نار في هجوم تم بأسلوب "عمليات الإعدام".

وكان الابن متواجدا مع والده في السيارة خلال لحظة الهجوم ولم يصب بأذى، لكنه ركض طلباً للمساعدة قبل أن يفارق والده الحياة أمام صالة الفنون القتالية.

وقالت مسؤولة في الشرطة، "إنه لأمر مروع أن يشاهد طفل يبلغ من العمر 12 عاماً والده يُقتل بالرصاص بهذه الطريقة".

وأبلغ رجل صودف تواجده قرب مكان الحادث إنه سمع سلسلة من الطلقات النارية.
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"في غضون دقائق، كانت هناك سيارات إسعاف وشرطة في كل مكان، ثم رأينا رجلاً على الأرض".

وعثرت الشرطة في وقت لاحق على سيارة مازدا محترقة على بعد حوالي كيلومتر في ضاحية بيرونج المجاورة.

وستدّعى الشرطة في المحكمة أن الرجل الذي تم القبض عليه تورط في التخطيط والتنسيق لاغتيال طه صباغ.

ولا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على ملابسات الحادث بصورة أكثر تفصيلا.

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نشر في: 24/04/2023 12:23pm
By AAP-SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

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