مقتل رجل رمياً بالرصاص أمام أعين طفله في جنوب غرب سيدني

قُتل رجل يبلغ من العمر 40 عاماً بالرصاص خارج صالة ألعاب رياضية في جنوب غرب سيدني.

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الضحية طه الصباغ

النقاط الرئيسية
  • مصرع رجل يبلغ في الأربعين من العمر بالرصاص خارج صالة ألعاب رياضية في جنوب غرب سيدني
  • عالج المسعفون الرجل من إصابته بطلق ناري، لكن رغم جهودهم توفي في مكان الحادث
  • لم يصب ابنه ولكنه ركض طلباً للمساعدة قبل أن يفارق والده الحياة أمام صالة الفنون القتالية
قالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان، إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى شارع كارلينغفورد بضاحية سيفتون بعد ورود تقارير عن إطلاق نار يوم الخميس قرابة الساعة 6:30 صباحاً.

عالج المسعفون الرجل من إصابته بطلق ناري، لكن رغم جهودهم توفي في مكان الحادث.

وكشفت الشرطة أن القتيل يدعى طه صباغ وبأنها تحاول تحديد ما إذا كان إطلاق النار قد يكون بسبب خطأ في الهوية.
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كان طه صباغ يشرب القهوة في سيارته عندما تعرض لإطلاق نار في هجوم تم بأسلوب "عمليات الإعدام".

لم يصب ابنه ولكنه ركض طلباً للمساعدة قبل أن يفارق والده الحياة أمام صالة الفنون القتالية.

وقالت مسؤولة في الشرطة، "إنه لأمر مروع أن يشاهد طفل يبلغ من العمر 12 عاماً والده يُقتل بالرصاص بهذه الطريقة".

وأبلغ رجل صودف تواجده قرب مكان الحادث إنه سمع سلسلة من الطلقات النارية.

"في غضون دقائق، كانت هناك سيارات إسعاف وشرطة في كل مكان، ثم رأينا رجلاً على الأرض".
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نشر في: 3/03/2023 1:38pm, آخر تحديث: 3/03/2023 1:40pm
المصدر: AAP

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