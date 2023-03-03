موسكو تتّهم كييف بشنّ "هجوم إرهابي" على مدينة روسية حدودية وبوتين يؤكد: "سنسحقهم"

النقاط الرئيسية موسكو تتهم كييف بشنّ "هجوم إرهابي" نفّذته مجموعة "نازيين جدد" و"مخرّبين" أوكرانيين

سارعت أوكرانيا إلى نفي الرواية الروسية واصفة إياها ب "الاستفزاز المتعمد"

أكدت السلطات الروسية مقتل مدني وإصابة طفل يبلغ 11 عاماً بجروح

أكدت السلطات الروسية مقتل مدني وإصابة طفل يبلغ 11 عاماً بجروح بعدما أطلق "مخربون" النار على سيارة في بلدة ليوبتشاني في منطقة بريانسك، الحدودية مع أوكرانيا.





ونقلت وكالات أنباء روسية عن شهود ومسؤولين لم تكشف عن أسمائهم أن المهاجمين ربّما احتجزوا رهائن.





ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة هذه المزاعم على الفور.





من جهتها نفت الرئاسة الأوكرانية الاتهامات الروسية، متحدثة عن "استفزاز متعمد" يهدف إلى تبرير الهجوم العسكري الذي تشنّه موسكو على أوكرانيا منذ أكثر من عام.





وتعرّضت مناطق روسية عديدة لقصف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن ليس من المألوف أن تتحدث السلطات الروسية عن "مخربين".



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة متلفزة إن الجيش الروسي "يحمي روسيا وشعبنا من النازيين الجدد والإرهابيين ... أولئك الذين نفذوا هجوما إرهابيا جديدا اليوم، وتسللوا إلى أراضينا الحدودية وفتحوا النار على مدنيين"، مضيفاً "سنسحقهم".





وأعلن الكرملين أن بوتين ألغى رحلة كانت مقررة إلى القوقاز وهو يتلقى "بشكل متواصل تقارير" حول تطورات الوضع.





وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "إننا نتحدث عن هجوم إرهابي، واتّخذت تدابير للقضاء على الإرهابيين".





وأعلنت أجهزة الأمن الروسية مساء الخميس أن الوضع "تحت السيطرة". وأكدت اكتشاف "عدد كبير من المتفجرات" مشيرة إلى أنه يجري نزعها.





- "استفزاز كلاسيكي" -من جهته، ذكر الحاكم المحلي ألكسندر بوغوماز على تلغرام أن "مجموعة استطلاع وتخريب (تسللت) إلى قرية ليوبتشاني" من أوكرانيا.



وأوضح أنّ "المخربين أطلقوا النار على سيارة أثناء سيرها"، ما أدّى إلى مقتل مواطن وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات نقل إلى المستشفى.





من جهتها، ندّدت الرئاسة الأوكرانية الخميس بما وصفته بأنه "استفزاز متعمد" تمارسه موسكو. وقال ميخالو بودولياك مستشار الرئاسة على تويتر "القصة عن جماعة التخريب الأوكرانية في روسيا هي استفزاز متعمد كلاسيكي. تريد روسيا تخويف سكانها لتبرير" غزوها لأوكرانيا.





وفي مقطعي فيديو انتشرا بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، قال أربعة رجال إنهم أعضاء مجموعة "متطوعين روس" في الجيش الأوكراني وإنهم تسللوا إلى منطقة بريانسك.





ونفى الرجال احتجاز رهائن أو قتل مدنيين. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة مقطعي الفيديو بشكل مستقل.





من جهة ثانية، أبلغ بوغوماز عن هجوم بمسيّرة أوكرانية على قرية سوشاني في المنطقة نفسها، ما تسبب في احتراق منزل. كما أدى إطلاق قذائف هاون إلى تدمير منزلين في بلدة لوماكوفكا في منطقة بريانسك أيضا.



US Secretary of State Antony Blinken (top C) walks past Russian Foreign Minister Sergei Lavrov (lower) during the G20 foreign ministers' meeting in New Delhi on 2 March, 2023. Source: Getty / Olivier Douliery بدوره، أبلغ رومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك الحدودية مع أوكرانيا، عن قصف أوكراني على بلدة تيتكينو أسفر عن مقتل شخص.



"مهزلة"

في قمة مجموعة العشرين -وأشارت روسيا هذا الأسبوع إلى تصاعد خرق المسيرات الأوكرانية لأجوائها وأجواء شبه جزيرة القرم التي ضمتها، في حين تحطمت مسيرة للمرة الأولى في منطقة موسكو.





وفي زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، قالت السلطات المحلية الخميس إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ستة آخرون في قصف ليل الأربعاء الخميس على مبنى سكني.





وندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجوم قائلا إنه من صنع "دولة إرهابية تريد أن تجعل كل يوم من أيامنا يوم إرهاب".





وأضاف على تلغرام "لكن الشر لن يسود في أرضنا. سنطرد جميع المحتلين وسيتحّملون مسؤولية كل ما فعلوه".



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ولم تشهد الجهود الدبلوماسية أي تقدم. وسيطرت انقسامات عميقة الخميس على قمة وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في نيو دلهي. ولم يتمكن المشاركون من التوصل إلى إعلان نهائي مشترك بعدما اعترضت موسكو وبكين على النصّ المقترح.





وفي حين جمع لقاء مقتضب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بنظيره الروسي سيرغي لافروف اعتبر الأخير أن "بعض الوفود الغربية حوّلت أجندة مجموعة العشرين إلى مهزلة".





من جهته، قال المستشار الألماني أولاف شولتس في خطاب أمام البرلمان الخميس إن ألمانيا ودولا حليفة تجري محادثات مع كييف بشأن ضمانات أمنية مستقبلية.





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