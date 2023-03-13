حادث تصادم كبير في منطقة مطاعم شهيرة في ملبورن ومراهقة تصارع الموت

وجهت اتهامات لرجل تسبب بحادث في منطقة مطاعم شهيرة في ملبورن مما أدى لإصابة مراهقة حالتها حرجة وأربعة آخرين.

VICTORIA POLICE STOCK

Victoria Police tape restricts access to a crime scene in Melbourne's north, Wednesday, March 8, 2023. (AAP Image/Joel Carrett) NO ARCHIVING Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • الشرطة توجه اتهامات لرجل تسبب بحادث في منطقة مطاعم شهيرة في ملبورن
  • أدى الحادث لإصابة مراهقة حالتها حرجة وأربعة آخرين
  • يواجه السائق المحكمة بتهمة التسبب بإصابات خطيرة نتيجة الإهمال ، والقيادة الخطرة وحيازة ميثيل أمفيتامين
ذكرت السلطات أن سيارة فولكس فاجن باسات ذهبية اللون اصطدمت بسيارة ألفا روميو زرقاء على طول منطقة شارع ليجون المزدحمة في كارلتون منتصف نهار السبت الفائت.

وقالت الشرطة يوم الأحد إن سيارة ألفا روميو خرجت عن السيطرة واصطدمت باثنين من المارة.

وكانت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً من شمال برونزويك جالسة في المقعد الخلفي لسيارة ألفا روميو.
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وتعرضت لإصابة في رأسها وتم نقلها إلى مستشفى ملبورن الملكي وهي في حالة حرجة.

وأصيبت والدتها البالغة من العمر 53 عاماً بإصابات طفيفة وتم نقلها إلى مستشفى ألفريد وهي تعاني من آلام في الكتف والظهر لكنها في حالة مستقرة.

كذلك أصيب والد الفتاة بألم في الصدر وتم نقله إلى مستشفى ملبورن الملكي، وهو أيضاً في حالة مستقرة.

وقالت الشرطة إن رجلاً يبلغ من العمر 42 عاماً نُقل إلى المستشفى لإصابته بجروح خطيرة، بينما نُقل أحد المشاة وهو رجل يبلغ من العمر 40 عاماً إلى المستشفى بعد إصابته بجروح طفيفة.
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واتهمت وحدة التحقيق في حوادث الاصطدام الكبرى ومحققو وحدة التحقيق في الجريمة في يارا سائق الفولكس فاجن، وهو رجل من إيسندون يبلغ من العمر 40 عاماً، بالتسبب بالحادث.

ويواجه السائق المحكمة بتهمة التسبب عبر الإهمال في إصابة خطيرة، والقيادة الخطرة والتسبب بإصابة خطيرة وحيازة ميثيل أمفيتامين.

وتم إغلاق العديد من المباني في محيط منطقة كارلتون الشعبية بعد ظهر يوم السبت وحتى المساء حيث قامت السلطات بجمع الأدلة.

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نشر في: 13/03/2023 12:56pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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