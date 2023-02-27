"ضربها بوحشية": حكم بالسجن المؤبد لرجل قتل زوجته السابقة في ملبورن

بعدما هربت من العنف الأسري المرعب على يد شريك قام باغتصابها، كانت سامانثا فريزر متحمسة لبدء مرحلة جديدة رائعة من حياتها.

A prisoner behind bars with hands cuffed

A prisoner behind bars with hands cuffed Source: Getty / Getty Images

النقاط الرئيسية
  • كان عيد ميلاد سامانثا فريزر في 22 تموز/يوليو 2018 بداية تحول في حياتها لكنها لم تكن تدري أنها ستموت مقتولة بعد يوم واحد فقط
  • دخلت مرآبها في كاوز، في جزيرة فيليب، بعد أن أوصلت أطفالها الثلاثة إلى المدرسة في 23 تموز/يوليو
  • كان زوجها السابق أدريان جيمس باشام ينتظر
كان عيد ميلادها في 22 تموز/يوليو 2018 نقطة البداية. لكنها لم تكن تدري أنها ستموت مقتولة بعد يوم واحد فقط.

دخلت مرآبها في كاوز، في جزيرة فيليب، بعد أن أوصلت أطفالها الثلاثة إلى المدرسة في 23 تموز/يوليو.

كان زوجها السابق أدريان جيمس باشام ينتظر.

قام بضربها بوحشية وربط حبل المشنقة حول رقبتها وعلقها في باب المرآب ليبدو مقتلها كأنه حادثة انتحار.
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قالت القاضية ليزلي تيلور: "لقد انتهكت حرمة منزل السيدة فريزر القانونية والجسدية وعرّضتها لضرب وحشي قبل شنقها".

حكم على باشام (46 عاماً) بالسجن مدى الحياة اليوم الاثنين وبحد أدنى 30 عاماً.

صفق أفراد عائلة فريزر وأصدقاؤها فيما تم إخراج باشام بعد الحكم عليه في محكمة فيكتوريا العليا.

واعتبرت القاضية تايلور أنه من المرجح أن باشام فاجأ فريزر وهي جالسة في مقعد السائق في سيارتها، بعد أن انتظرها لأكثر من ساعتين في المرآب حتى تعود إلى المنزل.

كان الزوجان قد التقيا في عام 2005 وتزوجا في عام 2007، وبعد سنوات من السلوك المسيطر، قررت فريزر أن تهجر زوجها في عام 2017.

وفي آب/أغسطس من ذلك العام اتهمته باغتصابها أثناء زواجهما وكان من المقرر أن تدلي بشهادة ضده بعد أسبوع.
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قالت القاضية تيلور إن قتل فريزر تم مع سبق الإصرار، بدافع من رغبة الزوج السابق في تجنب المحاكمة بتهمة الاغتصاب

احتفلت سامانثا فريزر بعيد ميلادها قبل يوم من وفاتها. أخبرت شريكها أن عيد ميلادها السابق كان فظيعًا ، لكن في رسالة نصية أرسلتها إليه في يوم وفاتها ، كشفت أن عيد ميلادها هذا سيكون بداية لمرحلة جديدة رائعة من الحياة.

وصفها والداها بأنها أم محبة بشدة لأطفالها.

كانت أعمارهم خمسة وسبعة وتسعة عندما ماتت.

ابنتها الكبرى التي أصبحت الآن في سن المراهقة قالت إن لا شيء يمكن مقارنته بالضرر الذي ألحقه الأب بها وبحياة أسرتها.

"لقد قتل أمي. لقد أودى بحياة سامي وبذلك دمر حياة كثيرين غيرها".

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نشر في: 27/02/2023 2:45pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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