اختطاف رجل وضربه ضربا مبرحا في غرب مدينة سيدني

ألقي القبض على ثلاثة رجال بعد اختطاف رجل يبلغ من العمر 31 عاما وضربه في منزل غربي سيدني.
وتقول الشرطة إنها استدعت إلى عنوان في كرانبروك حوالي الساعة 11 مساء يوم الاثنين.
عندما وصلوا، حاول ثلاثة رجال الفرار من العقار سيرًا على الأقدام، ولكن تم تعقبهم بواسطة مروحية Pol Air وتم اعتقالهم.
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وعثرت الشرطة داخل المنزل على رجل يبلغ من العمر 31 عامًا يشتبه في كسر فكه وظهرت عليه العديد من الجروح والكدمات.
وتقول الشرطة إن الرجل احتُجز في المنزل وتعرض للاعتداء لعدة ساعات لكن إصاباته لا تشكل خطراً على حياته.
ونقل ثلاثة رجال تتراوح اعمارهم بين 36 و46 و59 عاما الى مركز شرطة منطقة بنريث.
ورُفض الإفراج عنهم بكفالة للمثول أمام محكمة بنريث المحلية اليوم الثلاثاء.
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