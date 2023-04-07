مقتل رجل بالرصاص بعد طعنه شرطيين في نيو ساوث ويلز

النقاط الرئيسية مصرع رجل برصاص الشرطة بعدما هاجم عنصرين في وسط نيوكاسل

أدى الهجوم على الشرطيين لإصابتهما بطعنات خطيرة

سيقوم فريق الحوادث الخطيرة بالتحقيق في الظروف المحيطة بالحادث، بما في ذلك إطلاق النار من قبل الشرطة

قالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان اليوم الجمعة إن أحد العنصرين تعرض للطعن في صدره فيما أصيبت الثانية بجروح في يديها.





وكان رجال الشرطة يحققون في تقارير عن سرقة في منزل بشارع بيشوبسجيت في ويكهام اليوم الجمعة حوالي الساعة الثامنة صباحاً.



ولدى وصولهم، تعرضوا للتهديد ثم الطعن على يدي رجل يحمل سكيناً وتم تصفيته على الأثر.





نقل الشرطيان إلى مستشفى جون هانتر وهما في حالة خطيرة لكن مستقرة.





سيقوم فريق الحوادث الخطيرة بالتحقيق في الظروف المحيطة بالحادث، بما في ذلك إطلاق النار من قبل الشرطة.



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