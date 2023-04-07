مقتل رجل بالرصاص بعد طعنه شرطيين في نيو ساوث ويلز

قُتل رجل برصاص الشرطة بعدما هاجم عنصرين في وسط نيوكاسل، مما أدى لإصابتهما بطعنات خطيرة.

VICTORIA POLICE STOCK

كان رجال الشرطة يحققون في تقارير عن سرقة منزل في ويكهام اليوم الجمعة حوالي الساعة الثامنة صباحاً. Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • مصرع رجل برصاص الشرطة بعدما هاجم عنصرين في وسط نيوكاسل
  • أدى الهجوم على الشرطيين لإصابتهما بطعنات خطيرة
  • سيقوم فريق الحوادث الخطيرة بالتحقيق في الظروف المحيطة بالحادث، بما في ذلك إطلاق النار من قبل الشرطة
قالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان اليوم الجمعة إن أحد العنصرين تعرض للطعن في صدره فيما أصيبت الثانية بجروح في يديها.

وكان رجال الشرطة يحققون في تقارير عن سرقة في منزل بشارع بيشوبسجيت في ويكهام اليوم الجمعة حوالي الساعة الثامنة صباحاً.
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ولدى وصولهم، تعرضوا للتهديد ثم الطعن على يدي رجل يحمل سكيناً وتم تصفيته على الأثر.

نقل الشرطيان إلى مستشفى جون هانتر وهما في حالة خطيرة لكن مستقرة.

سيقوم فريق الحوادث الخطيرة بالتحقيق في الظروف المحيطة بالحادث، بما في ذلك إطلاق النار من قبل الشرطة.
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نشر في: 7/04/2023 11:22am
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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