مقتل شاب بإطلاق نار إستهدفه بعد ساعات على مهاجمة محامٍ في جنوب غرب سيدني

الشرطة تحقق في الحادثتين لكنها لم تؤكد أو تنفي وجود صلة بينهما

POLICE

سيارة شرطة Source: AAP / DARREN ENGLAND/AAPIMAGE

قُتل شابٌ في العشرينات من عمره بالرصاص في جنوب غرب سيدني، بعد ساعات قليلة فقط من حادث اطلاق نار استهدف محامٍ بارز أمام منزله في المنطقة.

وتقول الشرطة إن الشاب كان مستهدفاً بحادثة إطلاق النار التي وقعت في ضاحية كانتربري حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليلة الماضية (ليل الأربعاء/الخميس).

وتقول الشرطة التي بدأت التحقيق في الحادثة إنه تم إطلاق النار على الشاب في شارع بروتون المزدحم في ضاحية كانتربري، حوالي الساعة 2 صباحًا يوم الخميس، وليس بعيدا عن المكان الذي هوجم فيه المحامي محمود عباس بالرصاص أمام منزله في "غرين أيكر" صباح الأربعاء.
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هذا ولم يتم بعد تحديد هوية الشاب القتيل ولكن يُعتقد أنه في العشرينات من عمره.

وبحسب الشرطة التي عثرت على الشاب مصاباً بعدة أعيرة نارية، فأنه توفي في مكان الحادث رغم محاولات رجال الاسعاف إنقاذه.

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نشر في: 27/07/2023 7:37am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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