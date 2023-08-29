أسترالي حاول أكل هذا الطائر النادر وهذا ما حدث له!

النقاط الرئيسية الحُكم بالسجن لمدة ستة أشهر على رجل من سيدني قَتل طائر أبو منجل وحاول طهيه

خطف المتهم الطائر من الحديقة ووضعه في حقيبة ظهره متوجهاً بدراجة مسروقة إلى منزله

اعترف الرجل بالذنب وتم إدانته بعشر تهم تتعلق بالقسوة على الحيوانات والسرقة وحيازة المخدرات

حُكم على رجل من سيدني بالسجن ستة أشهر بعد إدانته بقتل طائر أبو منجل ومحاولة طهيه.





في أيار/مايو الجاري، قام توم كواتش بخطف الطائر من الحديقة ووضعه في حقيبة ظهره متوجهاً بدراجة مسروقة إلى منزله في الضواحي الشرقية لسيدني قبل أن يقطع رأسه ويعلقه حتى يجف.



وجاء في وثائق المحكمة أن المتهم أخبر الشرطة أنه عندما يكون تحت تأثير المخدرات فإنه يستمتع بإيذاء طائر أبو منجل، قبل أن يقوم بطهيه وأكله، واعترف بذنبه حيث أدين بعشر تهم تتعلق بالقسوة تجاه الحيوانات والسرقة وحيازة المخدرات.





وقال إنه كان في حيرة من أمره بشأن ما إذا كان من الممكن تناول هذه الطيور في نيو ساوث ويلز أو لا.





وأشار القاضي إلى اتهامات سابقة وجهت للرجل خلال العام الماضي منها القسوة على الحيوانات والسرقة من المتاجر، وأصدر حكماً بسجنه لمدة ستة أشهر.



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ووصف القاضي التعذيب والضرب الذي تعرض له طائر أبو منجل بأنه خطير، وتوجه للمتهم بالقول، "لا يمكنك معاملة الحيوانات بهذه الطريقة يا سيد كواتش، هل تفهم؟".



Tom Quach pleaded guilty and was convicted on 10 counts of animal cruelty, shoplifting and drug possession. Source: AAP / Flavio Brancaleone وحثت محامية الدفاع هايلي لو القاضي على النظر في وضع كواتش في برنامج إعادة تأهيل من المخدرات بدلاً من السجن.





وهذه هي المرة الثانية التي يُتهم فيها كواتش بمهاجمة طائر أبو منجل بعد إلقاء القبض عليه في مارس/آذار بتهمة ربط حبل حول قدم ورقبة الطائر خارج محطة قطار في سيدني قبل أن يتدخل الأشخاص المتواجدون في المكان، وقد تم إصدار حكم عليه سابقاً بالابتعاد عن جميع أنواع الطيور الأسترالية.



