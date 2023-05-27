حكم قضائي على رجل في سيدني بالابتعاد عن الطيور بعد محاولة طهي طائر أبو منجل

النقاط الرئيسية: تم الإفراج عن رجل يُزعم أنه أمسك بطائر أبو منجل أو ibis في حديقة في سيدني وحاول طهيه

وجهت إلى السيد كواتش تهمة القسوة على الحيوانات وتهمة السرقة، و حبس طوال الليل قبل إطلاق سراحه صباح الأربعاء بشروط صارمة

قُبض عليه ووجهت إليه تهم في 31 مارس / آذار بعد أن زُعم أنه ربط حبلًا حول قدم ورقبة طائر أبو منجل خارج محطة إيستوود للسكك الحديدية

تم الإفراج عن رجل يُزعم أنه أمسك بطائر أبو منجل أو ibis في حديقة في سيدني وحاول طهيه.





يُزعم أن توم كواتش وضع الطائر في حقيبته وركب دراجة مسروقة إلى وحدته في الضواحي الشرقية لسيدني وقطع رأس الطائر وعلقه يوم الثلاثاء.





وقال محاميه إن الرجل البالغ من العمر 60 عامًا كان غير متأكد بشأن ما إذا كان مسموح أكل هذه الطيور في نيو ساوث ويلز.





ووجهت إلى السيد كواتش تهمة القسوة على الحيوانات وتهمة السرقة، و حبس طوال الليل قبل إطلاق سراحه صباح الأربعاء بشروط صارمة.





وقال القاضي روس هدسون للسيد كواتش في محكمة ويفرلي المحلية يوم الأربعاء: "من غير القانوني إمساك طائر أبو منجل ibis أو قتله أو أكله".



A Sydney man has been charged with animal cruelty and stolen goods offences after capturing and attempting to cook an ibis. Credit: Duncan Usher / ardea.com/ MARY EVANS "لمس أي طائر أو محاولة الإمساك به هو خرق، هل هذا واضح؟"





وأومأ السيد كوتش بالموافقة.





وهذه هي المرة الثانية خلال أشهر يتم اتهامه بمهاجمة أبو منجل.





وقد قُبض عليه ووجهت إليه تهم في 31 مارس / آذار بعد أن زُعم أنه ربط حبلًا حول قدم ورقبة طائر أبو منجل خارج محطة إيستوود للسكك الحديدية.





وأمضى السيد كواتش، الذي تم تشخيص إصابته باضطراب ما بعد الصدمة والاضطراب ثنائي القطب، أسابيع في معهد للصحة العقلية بعد الحادثة الأخيرة وأُطلق سراحه قبل أيام من ارتكاب الخطأ مرة أخرى.



وقد أُمر بالابتعاد عن الطيور الأسترالية وسيتعين عليه إبلاغ الشرطة مرتين في الأسبوع.





وقال خارج المحكمة، إنه سيبقى بعيدًا عن الطيور المحلية حيث كان يجهل القوانين في نيو ساوث ويلز.



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