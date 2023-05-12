وزير الصحة مارك باتلر يدافع عن قرار خفض عدد جلسات العلاج النفسي

دافع وزير الصحة مارك باتلر عن قرار عدم الاستمرار في دعم جلسات العلاج النفسي الإضافية للمرضى، واصفاً السياسة بأنها "بطيئة".

Health Minister Mark Butler

Health Minister Mark Butler Source: AAP / AAP Image/LUKAS COCH

قال باتلر إن قرار تخفيض عدد الجلسات المدعومة للعلاج النفسي إلى النصف من 20 إلى 10 جلسات تم اتخاذه بعد مراجعة أجريت العام الماضي واعتبرته أمر غير فعال.
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صرح باتلر لراديو ABC يوم الجمعة بأن هذه السياسة بطيئة، وستجعل قوائم الانتظار أطول للحصول على العلاج النفسي. وأظهرت المراجعة أن تلك الجلسات العشر الإضافية لن تذهب للأشخاص ذوي الاحتياجات الأكثر تعقيدًا الذين هم في أمس الحاجة إليها.
Mental health
Source: Getty / Getty Images/Dermot Conlan
كما أضاف أنه يرى وجود حاجة مجتمعية قوية لدعم الصحة العقلية في أعقاب جائحة كوفيد 19، ولكن لا يوجد عدد كافٍ من العمال، ولهذا السبب كان تدريب المزيد من المعالجين النفسيين محوراً أساسياً في هذه الميزانية. لكنه أمر يتطلب الوقت ولن يحدث بين عشية وضحاها.

أما زعيم المعارضة بيتر داتون، فقد قال في خطاب الرد على الميزانية يوم الخميس إنه يجب رفع عدد الجلسات المدعومة إلى 20.
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كما انتقدت نائبته سوزان لي اختياره بلتر كلماته حول موضوع الجلسات النفسية المدعومة، إذ استخدم كلمة "كسولة" مرتين، وهو الأمر الذي أرعبها. واعتبرت أنه يجب أن يفكر بالأمر بجدية فيما إذا كان يهتم حقاً بالصحة العقلية كوزير للصحة في هذا البلد.

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نشر في: 12/05/2023 11:57am
آخر تحديث: 12/05/2023 12:16pm
تقديم: Ruba Mansour
المصدر: SBS
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Mental Health

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