وزير الصحة مارك باتلر يدافع عن قرار خفض عدد جلسات العلاج النفسي

قال باتلر إن قرار تخفيض عدد الجلسات المدعومة للعلاج النفسي إلى النصف من 20 إلى 10 جلسات تم اتخاذه بعد مراجعة أجريت العام الماضي واعتبرته أمر غير فعال.
صرح باتلر لراديو ABC يوم الجمعة بأن هذه السياسة بطيئة، وستجعل قوائم الانتظار أطول للحصول على العلاج النفسي. وأظهرت المراجعة أن تلك الجلسات العشر الإضافية لن تذهب للأشخاص ذوي الاحتياجات الأكثر تعقيدًا الذين هم في أمس الحاجة إليها.
كما أضاف أنه يرى وجود حاجة مجتمعية قوية لدعم الصحة العقلية في أعقاب جائحة كوفيد 19، ولكن لا يوجد عدد كافٍ من العمال، ولهذا السبب كان تدريب المزيد من المعالجين النفسيين محوراً أساسياً في هذه الميزانية. لكنه أمر يتطلب الوقت ولن يحدث بين عشية وضحاها.
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أما زعيم المعارضة بيتر داتون، فقد قال في خطاب الرد على الميزانية يوم الخميس إنه يجب رفع عدد الجلسات المدعومة إلى 20.
كما انتقدت نائبته سوزان لي اختياره بلتر كلماته حول موضوع الجلسات النفسية المدعومة، إذ استخدم كلمة "كسولة" مرتين، وهو الأمر الذي أرعبها. واعتبرت أنه يجب أن يفكر بالأمر بجدية فيما إذا كان يهتم حقاً بالصحة العقلية كوزير للصحة في هذا البلد.
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