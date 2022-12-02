ملبورن تستحوذ على لقب "المدينة الأكثر ودًا" بين مدن العالم

النقاط الرئيسية: أشاد التقرير بملبورن كمدينة تمتلك تفكيرًا مستقبليًا" وأنها "مدينة منفتحة بالكامل وشاملة وتنافسية".

قفزت سيدني إلى المراكز العشرة الأولى كأكثر المدن غلاء في العالم.

اعتبرت العاصمة السورية دمشق ومدينة طرابلس الليبية أرخص الأماكن في العالم

صنفت الشركة البريطانية William Russell مدينة ملبورن بأنها "أكثر المدن وُدًا" في العالم، بعد تحليل بيانات 23 مدينة، مُعتبرة إياها بأنها أكثر المدن زيارة حول العالم.





وجاءت نتيجة هذا التقرير بعد الأخذ بخمسة معايير رئيسة هي:



سعادة المقيمين في المدينة، والسلامة، واحتضان مجتمع" الميم" وتوافر أماكن الجذب السياحي، إضافة إلى تقييم فنادق المدينة. وحصلت ملبورن بناء على هذا التحليل على لقب "المدينة الأكثر وداً" بنسبة 6.06 من 10.





وذكرت الدراسة أن مدينة ملبورن تعتبر "عاصمة الهدوء"، بينما يشتهر سكانها بأنهم يمتلكون "روحًا ودودة."





كما أشاد التقرير بملبورن كمدينة تمتلك فكراً مستقبليًا" و"منفتحة بالكامل وشاملة وتنافسية".



اقرأ المزيد 20 معلومة لاتعرفها عن مدينة ملبورن

وأوضحت الدراسة: "أن جودة حياة سكان ملبورن، قد لعبت دورًا كبيرًا لاستحواذها على موقع الصدارة بين باقي مدن العالم في التصنيف، بتحقيقها 7.296 نقطة من أصل 10 درجات عن جودة الحياة فيها.





وأشارت الدراسة إلى أن سوق الملكة فيكتوريا Queen Victoria Market الواقع في قلب مدينة ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية، يعتبر من أهم مناطق الجذب في المدينة، وفقًا لمنصة Yelp.



Source: Flickr وحصلت العاصمة الفرنسية باريس على 5.99 درجة في تعاملها الودي و6.635 نقطة باعتبارها مدينة تحقق السعادة لقاطنيها. لتحصل على لقب "مدينة الحب"، محققة المرتبة الثانية.





فيما جاءت في المرتبة الثالثة العاصمة النمساوية فيينا ب5.91 نقطة من باعتبارها مدينة "ودودة". فيما أثنت الدراسة على سلامة وشمول وحيوية العاصمة النمساوية.





وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يُطلق فيها لقب عاصمة الهدوء" على ملبورن، لكنها ليست الأولى التي توصف بأنها "المدينة الودودة".







وصفت مجلة Conde Nast Traveler مجلة السفر الرائدة في المملكة المتحدة، ملبورن بأنها المدينة "الأكثر وداً في العالم" عام 2014، وشاركت اللقب حينها مع مدن أوكلاند، نيوزيلندا.



اقرأ المزيد 10 نشاطات مجانية في ملبورن

هذا ولم تظهر مدينة سيدني في قائمة هذه المدن. فيما ذكر استطلاع صدر هذا العام.، بأنها لم تكن المكان الأكثر وداً للعيش.





كما صنفت نتائج مؤشر Time Out السنوية مدينة سيدني على أنها ثالث أسوأ مدينة في العالم في تكوين صداقات جديدة في شهر يوليو الماضي. بعد أن قال 71 %من سكان مدينة سيدني: "إن المدينة تعتبر مكانًا صعبًا للتواصل الاجتماعي وتكوين زملاء جدد."





ورغم هذه الاستطلاعات، لكن سيدني احتلت المرتبة الثامنة في قائمة "ويليام راسل"، كأكثر المدن أمانًا في العالم.





كما صنفت مدينة سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية على أنها سادس أسعد مدينة في العالم، بفارق نقطتين خلف ملبورن.



Sydney Source: SBS / SBS News سيدني في قائمة المدن العشر الأولى الأغلى في العالم





أورد تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) ارتفاع تكلفة المعيشة في 172 مدينة من المدن الكبرى في العالم بمعدل 8.1 % العام الماضي، بسبب عوامل تشمل الحرب في أوكرانيا ومواضيع سلسلة التوريد.





وبرزت سنغافورة ونيويورك كمدينتين اشتركتا بأنهما أغلى المدن للعيش في العالم





وصعدت مدينة تل أبيب، التي تصدرت الترتيب العام الماضي، إلى المركز الثالث، بينما جاءت هونغ كونغ ولوس أنجلوس في المراكز الخمسة الأولى الأغلى.



وقفزت سيدني إلى المراكز العشرة الأولى حيث عززت الصادرات القوية الدولار الأسترالي.



اقرأ المزيد الإزدحام في سيدني: كابوس

كما قفزت سان فرانسيسكو إلى المركز الثامن، من 24 في العام الماضي، فيما ارتفعت جميع المدن الصينية الست الأغلى في الترتيب، مع دخول شنغهاي في المراكز العشرين الأولى.





وتراجعت طوكيو وأوساكا في التصنيف، من المراتب 24 و33 على التوالي، مع انخفاض أسعار الفائدة.





فيما اعتبرت العاصمة السورية دمشق ومدينة طرابلس الليبية هما أرخص الأماكن في العالم.





ويقارن الاستطلاع، الذي أجري شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، أسعار أكثر من 400 سعر فردي لأكثر من 200 مُنتج وخدمة في 172 مدينة على مستوى العالم.







أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



