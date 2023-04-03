هل أصبح العمل عن بُعد هو الواقع الجديد لسكان ملبورن؟

النقاط الرئيسية: ما يقرب من ثلاثة أرباع الموظفين في منطقة الأعمال المركزية في المدينة يتواجدون في مكاتبهم يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع

عدد الموظفين الذين يعملون خمسة أيام في مكاتب منطقة الأعمال المركزية قد انخفض من 19 في المائة في نوفمبر إلى 8 في المائة

قفز عدد الأشخاص الذين يعملون في مقر العمل ثلاثة أو أربعة أيام بنسبة 5 في المائة إلى 46 في المائة

اعتاد سكان ملبورن على روتين العمل الهجين الذي يشمل مزيجا من العمل من المكتب والعمل عند بُعد حيث أصبح غالبية الموظفين يذهبون للعمل في مكاتبهم في وسط المدينة يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع كما تقول أكبر منظمة أعمال في الولاية.





وتشير الأرقام الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الموظفين في منطقة الأعمال المركزية في المدينة يتواجدون في مكاتبهم يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع في حين قفز عدد الأشخاص الذين يعملون في مقر العمل ثلاثة أو أربعة أيام بنسبة 5 في المائة إلى 46 في المائة.



وأشاد الرئيس التنفيذي للغرفة بول جويرا بالأرقام ووصفها بأنها أخبار جيدة لشركات المدينة.





ومع ذلك فإن عدد الموظفين الذين يعملون خمسة أيام في مكاتب منطقة الأعمال المركزية قد انخفض من 19 في المائة في نوفمبر إلى 8 في المائة الشهر الماضي وفقًا لمسح أجرته الغرفة.





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