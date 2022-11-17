أستراليا ترحب بقرار محكمة هولندية بادانة روسيين وأوكراني باسقاط الطائرة الماليزية "أم أتش 17"

النقاط الرئيسية محكمة هولندية تدين روسيين واوكراني بحادث اسقاط الطائرة الماليزية MH17 فوق الاراضي الاوكرانية عام 2014

المحكمة تقضي بسجن المدانين مدى الحياة

أستراليا ترحب بقرار المحكمة وتجده يساهم في تحقيق بعض الارتياح لعائلات الضحايا

رحبت استراليا بقرار الحكم الذي أصدرته محكمة هولندية بإدانة ثلاثة متهمين هم روسيان واوكراني بحادث اسقاط الطائرة الماليزية MH17 فوق الاراضي الاوكرانية عام 2014.





وقضت المحكمة بادنة المتهمين الثلاثة واصدرت حكما عليهم بالسجن مدى الحياة فيما برأت ساحة متهم روسي رابع.





وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ في بيان، حمل ايضاً إمضاء النائب العام الفيدرالي مارك درايفوس، إنها تتمنى أن يجلب هذا بعض الارتياح لعائلات الضحايا.



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يُذكر أن الطائرة الماليزية كان على 298 راكبا من بينهم 38 أستراليا قُتلوا جميعاً في الحادث.





ولم يحضر أي من المتهمين الاربعة المحاكمة حيث جرت محاكمتهم غيابياً بعد أن رفضت روسيا التعاون مع المحكمة.





وقال رئيس المحكمة هندريك ستينهاويس إن "المحكمة تفرض عقوبة السجن مدى الحياة" على الروسيين إيغور غيركين وسيرغي دوبينسكي والأوكراني ليونيد خارتشينكو الذين دينوا بالقتل ولعبوا دورا في تدمير الطائرة.



Source: EPA



وتنفي روسيا اي مسؤولية لها في تدمير الطائرة وتتهم المحكمة الهولندية بانها تجاهلت عناصر تبرئ في رأيها المدانين الثلاثة.





هذا ونددت موسكو الخميس بقرار المحكمة واعتبرته حكما "سياسيا".





وقالت الخارجية الروسية في بيان لها "طوال المحاكمة وجدت المحكمة نفسها عرضة لضغط غير مسبوق من جانب مسؤولين سياسيين هولنديين وممثلي النيابة ووسائل الاعلام الذين فرضوا نهاية للمحاكمة تنطوي على دافع سياسي".



